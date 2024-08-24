



В Суровикино Волгоградской области следователи опрашивают сотрудников и заключённых колонии ИК-19. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, правоохранительные органы пытаются воссоздать полную картину происходящего, а также уточнить подробности подготовки экстремистов к нападению на сотрудников ФСИН.

По информации журналистов, во время оперативных мероприятий следствию предстоит установить, как преступникам удалось сначала беспрепятственно доставить на территорию исправительной колонии строго режима компоненты, а затем и собрать полноценное взрывное устройство. Также правоохранителей интересует, откуда у осуждённых по тяжким статьям оказались ножи, экстремистский флаг и мобильные телефоны.

Напомним, ЧП в ИК-19 вблизи города Суровикино Волгоградской области произошло накануне. Несколько радикалов смогли захватить один из изолированных секторов исправительного учреждения, убив четверых сотрудников колонии, а также взяв выживших в заложники.

Фото из архива ИА «Высота 102»