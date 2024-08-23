Спецназ ликвидировал заключенных в ИК-19 под Волгоградом





Росгвардия сообщила о ликвидации заключенных, взявших сегодня, 23 августа, заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области. По данным ведомства, все заложники благополучно освобождены.







– Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены, – говорится в официальном сообщении.

Напомним, вооруженное нападение на сотрудников ИК-19 четырьмя заключенными произошло сегодня во время дисциплинарной комиссии. Один из сотрудников, по не подтвержденным официально сведениям, погиб, еще несколько получили ранения.