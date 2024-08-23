На охрану в ИК-19 под Волгоградом совершено вооруженное нападение





В Волгоградской области в Суровикинском районе на охрану исправительной колонии №19 совершено вооруженное нападение. Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным, нападавшим являются четверо заключенных ИК-19.

По сообщению собственных источников информагентства, нападение произошло после полудня. Известно о том, что несколько сотрудников УФСИН России по Волгоградской области получили ранения. Анонимные телеграм-каналы сообщают об одном убитом, однако на момент публикации данная информация не нашла подтверждений.

Мужская исправительная колония строгого режима № 19 расположена в Суровикино Волгоградская область. Лимит наполнения: 1241 мест. Возглавляет колонию полковник внутренней службы Андрей Девятов.

В телеграм-каналах распространяется видеозапись, сделанная, предположительно, одним из заключенных в момент нападения. За кадром неизвестный заявляет о захвате колонии и своей принадлежности к ИГИЛ*.

Редакция ИА «Высота 102» следит за развитием событий.

*Исламистская организация, признанная террористической на территории РФ.