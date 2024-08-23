



23 августа из Суровикино в Волгоград доставлен раненый начальник исправительной колонии №19 Андрей Девятов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости, сотрудник ФСИН был перевезён в одну из региональных больниц санитарной авиацией.

- Мы отправили его на вертолёте в Волгоград. Он жив, — рассказали журналистам в Суровикинской ЦРБ.

Напомним, ранее сегодня во время работы дисциплинарной комиссии несколько заключённых напали на сотрудников ИК-19. В результате ЧП есть погибшие и раненые. В их числе после оказался и руководитель учреждения.

Фото из архива ИА «Высота 102»