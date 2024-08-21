Здравоохранение

Волгоградцев предупредили о скором пришествии 8 видов простуд

Здравоохранение 21.08.2024 18:38
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21.08.2024 18:38


Волгоградцев предупредили об ожидаемом подъеме ОРВИ, который прогнозируется  в сентябре-октябре после возвращения детей в учебные заведения. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, группа острых респираторных заболеваний включает в себя несколько диагнозов (назофарингит, фарингит, ларингит, трахеит, ларингофарингит, острая инфекция верхних дыхательных путей, грипп, новая коронавирусная инфекция (COVID-19), вызываемых множеством микроорганизмов вирусной и бактериальной природы. Некоторые из возбудителей, например грипп и COVID-19, чрезвычайно опасны своими осложнениями, более заразны и способны вызывать эпидемии.
Самая важная в предотвращении распространения ОРВИ мера - предупреждение заноса инфекции в организованные коллективы детей и взрослых. С этой целью не следует туда допускать лиц с признаками болезни, тем самым вы снизите риск передачи и распространения инфекции другим людям.
Также среди мер профилактики называется вакцинация от гриппа, которая, кстати, уже стартовала в Волгоградской области. Нельзя забывать и о правилах личной гигиены - необходимо часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию 1,5 м, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности.
Волгоградцам надо заниматься и укреплением  иммунитета - умеренно и разнообразно питаться, соблюдать питьевой режим с учетом трудовой деятельности и физиологической нормой, поддерживать физическую активность, гулять по возможности в светлое время суток.


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