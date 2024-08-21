Жители Бекетовки в Волгограде боятся повторения августа прошлого года, когда пять суток подряд они мучились от задымления и были вынуждены дышать воздухом с едкими примесями. Как сообщили V102.RU жители Кировского района, на этой неделе знакомый тошнотворный запах появился вновь.

- Как и в конце прошлого августа, 19 августа в Бекетовке ощущалась уже знакомая мерзкая вонь от сжигания медицинских отходов на «Медэкопром». Это же органика, сами понимаете. Пока не так, как в прошлом году, но все равно, - рассказал информагентству местный житель Вадим Анненков. - Горение идет активное, погодные условия похожие с теми, какие были в августе прошлого года, шлейф идет и я совершенно не хочу повторения ситуации.

В 2023 году жители Бекетовки жаловались на «химическую атаку» во все инстанции, но им отвечали, что во всем виноваты горящие камыши. Однако жители уверены, что тошнотворный «аромат» идет не от них, а от сжигания медицинских отходов. Еще в 2016 году печь по сжиганию медотходов компании «Медэкопром» на улице Промысловая опечатывали по решению суда. Деятельность предприятия тогда была приостановлена из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Как отмечают жители, в итоге печь перенесли на улицу Шиллера подальше от жилой зоны - на южную окраину завода «Химпром», ближе к пруду-накопителю «Белое море». Однако едкий дым все равно доходит до жилых массивов, как это произошло в августе 2023 года и два дня назад. Масштаб задымления хорошо просматривается с Волги.

- С речки все видно прекрасно, - утверждает волгоградец. - В июне, июле и начале августа жгли умеренно и дым стелился в сторону Сарептского полуострова. Сейчас, как и в прошлом году, картина повторяется, да и жгут значительно интенсивней. Причем, начинают они вечером, когда все проверяющие уже спать собираются.





Волгоградец в подтверждение своих слов 19 августа сделал фотографии расползающегося по небу черного смога. Именно в этот день зловонный запах ощущался наиболее сильно. На следующий день, 20 августа, с его слов, неприятные примеси в воздухе чувствовались в основном у реки.

По словам Вадима, он вынужден придать ситуацию огласке, предупредить о складывающейся экологической ситуации жителей и надзорные ведомства.

- Моя цель - дышать чистым воздухом, а не этой гадостью, - говорит волгоградец.

Редакция V102.RU обратилась с соответствующим запросом в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора информагентству сообщили, что природоохранным ведомством инициированы контрольно-надзорные мероприятия.

Получить пояснения по сжиганию отходов в ООО «Медэкопром» не удалось, так телефон предприятия, указанный на официальном сайте, был постоянно занят.

Фото: Вадим Анненков

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»