Здравоохранение

В 2023 году 312 волгоградцев скончались от рака желудка

Здравоохранение 20.08.2024 10:32
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20.08.2024 10:32


На территории Волгоградской области в 2023 году было зарегистрировано 443 случая впервые выявленного рака желудка, или 17,9 случаев на 100 тыс. населения, что составило 4,5% от общего числа злокачественных новообразований. Умерло от рака желудка 312 человек, или 8,3% от общего числа смертей от злокачественных новообразований. Такие данные сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. 
В России рак желудка занимает шестое место по распространенности среди злокачественных новообразований. По данным Росстата, заболеваемость раком желудка, выявленного впервые в 2022 году в РФ, составляла 24,6 случаев на 100 тыс. населения среди мужчин и 20,2 случаев на 100 тыс. населения среди женщин. Подавляющее большинство заболевших находятся в возрасте от 60 до 79 лет (около 60%). 
Единая причина развития рака желудка неизвестна. Специалисты выделяют ряд факторов, способствующих развитию этой болезни. В первую очередь, это канцерогены. Риск развития рака желудка повышается при частом употреблении продуктов, содержащих нитраты, нитриты, различные консерванты, полициклические углеводороды, образующиеся в пище при копчении или высокой термической обработке. Также рак желудка нередко развивается на фоне хронического гастрита. А язвенную болезнь желудка саму по себе уже считают предраковым состоянием.  В настоящее время доказана роль генетической предрасположенности к возникновению диффузного типа рака желудка. У прямых родственников больных диффузным типом рака желудка риск заболеть выше в 6 раз. Он чаще возникает у больных с группой крови А(П).
В начальной стадии заболевания опухоли желудка развиваются бессимптомно.  Пациентов обычно беспокоят беспричинный дискомфорт, тяжесть в верхней части живота. Большая часть отмечает тошноту, снижение аппетита вплоть до отвращения к пищи, быстрое насыщение при употреблении пищи, нарушение глотания и рвоту, резкое похудение, слабость, быструю утомляемость. 
Известно, что чем раньше начато лечение, тем лучше его прогноз: выше выживаемость и качество жизни больных. 

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