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Задавивший волгоградца водитель военного КАМАЗа раскаялся в суде

Главное 14.08.2024 18:09
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14.08.2024 18:09


В Центральном районном суде Волгограда сегодня, 14 августа, отправленный постановлением суда в СИЗО до 12 октября водитель военного КАМАЗа Александр Буянов, раздавивший в буквальном смысле на многотонной махине пешехода, протаранивший УАЗ и после пустившийся в бега, раскаялся в содеянном. 

«Камазист» выглядел подавленным и признал свою вину еще до начала заседания. Возможно, что Буянов мог бы ответить и на другие вопросы журналистов, в том числе, как он оказался в военной части и почему сел за руль грузовика, но адвокат подозреваемого Эдуард Нагибин настойчиво посоветовал своему доверителю не общаться с представителями прессы. 



Нагибин бережно закрывал дверь в краткосрочных перерывах, охраняя покой своего подзащитного от СМИ, а потом впустил в зал заседаний его супругу, чтобы она смогла увидеть мужа. Женщина также не изъявила желания общаться с корреспондентами и возмутилась, что ее снимают, а потом быстро удалилась по дальней лестнице.

Примечательно, что адвокат Нагибин после оглашения постановления начал учить журналистов, как правильно задавать вопросы, напирая на то, что его доверителю вменяют состав УК РФ, который относится к категории неумышленных. То есть, если следовать логике защитника, то водитель КАМАЗа случайно напился, случайно сел за руль и на бешеной скорости случайно снес переходившего дорогу человека, а потом влетел в еще один автомобиль, чудом не задев никого из людей, свернул во дворы, бросил машину и сбежал. 

Самое интересное, что господин Нагибин защищает интересы «кирпичного короля» Алексея Мешкова, которому вменяют 35 эпизодов мошенничества и отмывание доходов, полученных преступным путем. Судебное следствие идет уже год и по заверениям потерпевших, судья избегает общения с участниками процесса, при этом демонстрируя совсем иное отношение к подсудимому и его адвокату. 


Согласно санкции п. п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и  сопряжено с оставлением места его совершения) Буянову грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. 

Следствием установлено, что 11 августа 2024 года Александр Б., за рулем КАМАЗа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проспекту имнеи В. И. Ленина в Центральном районе Волгограда. Грубо нарушив ПДД, он проехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на 47-летнего пешехода, после чего скрылся с места аварии. 

Пешеходом, который скончался на месте, оказался известный в городе реставратор Сергей Типайлов. Лишь чудом его дети не попали под колеса армейского грузовика. Момент жуткой аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.   

По не подтвержденным официально сведениям, Буянов днем 11 августа угнал принадлежащий военной части КАМАЗ. Жители микрорайона Семь ветров в Дзержинском районе утверждают, что грузовая машина некоторое время петляла во дворах, после чего скрылась из вида. Смертельное ДТП у стадиона «Волгоград Арена» было совершено спустя несколько часов. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102», 39-летний фигурант дела до момента задержания был трудоустроен трактористом на одном из заводов. Юридически судимостей не имеет.  

Напомним, перед началом сегодняшнего заседания Буянов полностью признал вину. С Сергеем Типайловым, погибшим под колесами КАМАЗа, простятся 16 августа в Волгограде.  

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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