В Волгограде простятся с погибшим в ДТП с военным КАМАЗом Сергеем Типайловым





С известным реставратором Сергеем Типайловым, погибшим в Волгограде в результате дорожно-транспортного происшествия, простятся 16 августа. Об этом ИА «Высота 102» сообщили близкие погибшего мужчины.

– Прощание с Сергеем пройдет в пятницу в похоронном доме «Память» на улице Землячки, – рассказали друзья Сергея. – Проводить его в последний путь соберутся друзья, коллеги, единомышленники и, конечно, родные люди.

Начало траурной церемонии назначено на 10.00.

Напомним, Сергея Типайлова 11 августа сбил управлявший военным КАМАЗом житель Волгограда. Грузовик снес мужчину в тот момент, когда он переходил дорогу на проспекте Ленина на разрешающий сигнал светофора. По счастливой случайности под колесами не оказались двое детей Сергея – малолетние сын и дочь, а также другие пешеходы, переходившие проезжую часть.

С места происшествия водитель скрылся, после чего совершил еще одно ДТП в районе остановки «ЦПКиО». Автомобиль нарушитель бросил во дворах на ул. Дымченко. Задержать виновника смертельного ДТП удалось лишь утром 12 августа.

По не подтвержденным официально данным, КАМАЗ ранее днем 11 августа был угнан с территории одной из воинских частей на западе Волгограда. Жители города подозревают, что до смертельного ДТП грузовик мог совершить ряд ДТП в спальном микрорайоне.

Фото: скриншот видео ВГТРК