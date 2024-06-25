Волгоградцы заявили о странностях суда по делу о многомиллионной афере с кирпичами

В редакцию V102.RU обратились потерпевшие по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Кайман» Алексея Мешкова, которому вменяют 35 эпизодов мошенничества и отмывание доходов, полученных преступным путем. По словам обманутых людей, коммерсант оставил без денег и кирпича десятки клиентов в Волгограде, Волжском и Калмыкии. Предприниматель брал предоплату в размере 100%, обещая поставить материалы, но в итоге своих обязательств так и не исполнил. Потерпевшие высказали опасение, что дело, слушание которого длится уже год, намеренно затягивают, а судья избегает общения с участниками процесса. При этом, настаивают волгоградцы, к подсудимому Мешкову и его адвокату Эдуарду Нагибину в суде иное отношение.







Журналисты «Высоты 102» побывали 25 июня на процессе, который проходил в Советском районном суде Волгограда и сильно отличался от других заседаний, которые уже неоднократно освещало СМИ. Впрочем, о странностях еще перед началом заседания рассказала дочь одной из пострадавших Анастасия Шубочкина:

— Следствие шло ровно год или чуть больше и закончилось тем днем, когда заканчивались все сроки по закону. Расследование все время тянулось. Сейчас процесс тоже длится уже скоро, как год. Ребята, которые выходят из процесса — наши потерпевшие — говорят, что судья не дает сказать им слово, выступить с ходатайством, чтобы проявились новые обстоятельства по делу. Также судья постоянно спрашивает адвоката и Мешкова, когда им удобно провести судебное заседание. Сегодня, к примеру, приехал потерпевший из Калмыкии, а заседание отменили по неизвестной нам причине.

Примечательно, что в картотеке суда сегодняшний процесс по Мешкову был назначен на 11.30, а сразу за ним, в 12.00, в этом же зале должно было состояться другое заседание под председательством той же судьи, которая рассматривает дело предпринимателя. Потерпевшие сравнили этот факт с записью к врачу: полчаса на прием — и следующий по очереди.

Сегодня судья Анна Бондарь, с ноября 2019 года рассматривавшая административные дела в Камышинском городском суде Волгоградской области, а теперь отправляющая правосудие в районном суде Волгограда, запретила журналистам «Высоты 102» фото- и видеосъемку. Перед этим она на повышенных тонах пыталась убедить оператора, что видеокамеру тот должен оставить в коридоре, ожидая в зале заседания разрешения ходатайства, что само по себе является нонсенсом. Впрочем, доставалось в этот день не только корреспондентам, но и потерпевшим, которых судья обрывала на полуслове и даже заканчивала за них предложения, а после допроса второго потерпевшего неожиданно для всех перенесла процесс.





К слову, Мешков и его адвокат не обрадовались присутствию СМИ, резко выступив против фиксации происходящего в зале судебного заседания без объяснения причин. В нежелании снимать процесс на фото и видео оказался солидарен с подсудимым и прокурор. Поддержали решение об освещении процесса журналистами лишь потерпевшие.

Запретив съемку, Анна Бондарь приступила к допросу потерпевшего Сергея Капустникова, который перед началом заседания признался корреспонденту «Высоты 102», что больше не имеет ничего против подсудимого, так последний выплатил ему чуть больше 90 тысяч рублей, которые он изначально в 2022 году передал бизнесмену в счет будущих поставок кирпича.

Примечательно, что гособвинитель по фамилии Чебурков в процессе вел себя отстраненно и как будто не был заинтересован в показаниях потерпевших. При этом он зачем-то снимал на телефон корреспондентов информагентства.

В итоге потерпевший Сергей Капустников на вопрос судьи о заявленном гражданском иске, как и следовало ожидать, отказался от него, мотивировав тем, что свое он уже получил в полном объеме. А вот другой потерпевший — Анатолий Чайковский — напротив, поддержал в суде гражданский иск на 210 тысяч рублей.





Волгоградка Анастасия Шубочкина после процесса рассказала в подробностях, как она попала на удочку Мешкова, отметив, что интерес правоохранителей к делу всегда возобновлялся лишь после огласки в СМИ.

— В свое время мы с семьей обратились к Мешкову, так как строили дом и искали кирпич. Походили по базе на Тулака, пришли к Мешкову, он очень радостно нас встретил, сказал, что все будет шикарно. Там же был и его отец Виталий Мешков, который сказал, что сын будет в командировке, но даже в воскресенье приедет к нам, потому что мы приедем с наличными. Он нас полностью ввел в заблуждение, сказал, что будет все четко в срок, машину предоставит, хранение кирпича будет бесплатным. Мы отдали деньги и даже подумали: какие молодцы, семейный бизнес. Все четко – отец за сыном, все в порядке. Но когда пришло время получать кирпич и к нам уже приехали строители, я поняла, что жду и звоню Мешковым впустую, — рассказала волгоградка.

Затем, с ее слов, она приехала на базу Тулака в офис Алексея Мешкова и там встретила точно таких же волгоградцев, которые поверили предпринимателю и отдали ему свои кровные. Самое интересное, как утверждает Анастасия, все отговорки ныне подсудимого бизнесмена – как калька с объяснений уже осужденных в Волгограде мебельщиков Бородавко и Алхутова: здесь и срыв сроков, и нерадивость поставщиков, и даже неожиданные проблемы со здоровьем.

— Суммы у всех разные. Нас таких набралось 26 человек. Плюс появились люди, которые присоединились к нам в процессе. Все мы написали заявление в отделение полиции в Советском районе, но толку никакого не было, пока нас не принял прокурор Мосин. Потом мы обратились на федеральный канал — и, наконец, завели уголовное дело. Причем мне позвонили и сказали, что не снимайте, мы его уже нашли. Потом оказалось, что Мешков явился с повинной и все честно рассказал. Вот такая ситуация, — рассказывает недоумевающая горожанка.





Сам фигурант дела и его адвокат после объявления о переносе заседания сегодня отказались от общения с представителями СМИ, бросив сухое: «Без комментариев». При этом в спину им летели многочисленные вопросы от собравшихся в коридоре потерпевших. Но и они остались без ответа.

Собственный источник «Высоты 102» уточнил, что Мешкову в августе 2023 года избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще один потерпевший по делу Сергей Черников рассказал журналистам «Высоты 102», что криминальные похождения Алексея Мешкова тянутся еще с 2018 года:

— У меня был договор с ООО «Брик» во главе с директором Шведовым. Я когда заключал договор, принес наличные, Евгений Мешков [брат Алексея Мешкова] брал их, пересчитывал на счетной машинке, а Шведов подписывал договор, но он формальный директор. Алексей Мешков меня консультировал, убеждал, что все будет в отличном виде. И все на этом. Все хорошие дела закончились, — поделился подробностями Черников. — Они были в одной банде, «косили» по полной всех. А потом Женя уехал в Москву на награбленное развиваться. Алексей здесь остался, открыл еще магазин, переехал в другой офис. Новые фирмы они открывают, старые закрывают, долги списывают, типа ничего не должны. У меня договор официальный, чеки от «Брика». По сей день исполнительный лист на сумму около миллиона рублей. Ничего с этим сделать нельзя. Лишь сто тысяч он мне отдал года два назад и как в воду канул. Ничего не хочет отдавать. Я уже и в суде был. Судья топит за этого Мешкова. Какая выгода?

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», действующая фирма ООО «Кайман» зарегистрирована в марте 2019 года в Москве по улице Академика Королева, 13. Руководителем числится Алексей Витальевич Мешков, бенефициаром — его отец Виталий Юрьевич Мешков. К факторам риска компании система отнесла последнюю бухгалтерскую отчетность с нулевыми показателями, выступление в Арбитражных судах только в роли ответчика. Имеются исполнительные производства на сумму 226 081 рубль. Информация о доходах за 2022 и 2023 годы отсутствует. За 2021-й доходы составили 42 202 000 рубля.

В свою очередь ООО «Брик» зарегистрировано в сентябре 2017 года в Волгограде по улице 25-летия Октября, 1Ф. Руководителем и бенефициаром выступает Алексей Владимирович Шведов. Фирма торгует в розницу скобяными изделиями и имеет статус действующего предприятия. К факторам риска система отнесла бухгалтерскую отчетность с нулевыми показателями, а сведения в ЕГРЮЛ признаны недостоверными.

Напомним, что по версии следствия, преступления, в которых обвиняется Мешков, совершены в период с мая 2021 года по август 2022-го. Под видом реализации стройматериалов фигурант дела совершил хищение на сумму более 13,9 миллиона рублей у 28 граждан и 7 юрлиц. В целях легализации полученных доходов, мужчина зарегистрировал еще одно юридическое лицо, на счета которого перечислял полученные от клиентов в качестве предоплаты деньги, после чего выплачивал себе зарплату. На полученные обманом деньги он купил себе квартиру стоимостью более 13 миллионов рублей.

Вину в содеянном Мешков полностью признал и частично возместил ущерб в размере 530 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого (квартира и денежные средства) на общую сумму более 13,9 миллиона рублей.

Пострадавшие от действий Алексея Мешкова волгоградцы выяснили, что в мае 2022 года он отдыхал с супругой на Мальдивах. Последняя опубликовала снимок в соцсетях. Свою же страницу бизнесмен удалил.

В октябре 2022 года в отношении Алексея Мешкова возбудили уголовное дело. Следствием установлено, что потерпевшие передавали ему от четырех до нескольких миллионов рублей за стройматериалы, но договоры продавцом не исполнялись. В августе 2023-го, как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело о мошенничестве в отношении Мешкова на сумму более 13,9 миллиона рублей направлено в Советский районный суд.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»