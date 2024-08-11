Происшествия

Военный КАМАЗ насмерть сбил человека в центре Волгограда: водитель скрылся

Происшествия 11.08.2024 21:52
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11.08.2024 21:52


Жуткое ДТП случилось вечером 11 августа напротив «Волгоград Арены». Здесь насмерть сбили мужчину на ретровелосипеде. Корреспондент V102.RU передает с места события подробности произошедшей трагедии.

По словам очевидицы, мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент по проспекту мчался КАМАЗ, по свидетельству очевидцев, он был похож на военный. Он не остановился на красный свет и снес человека на необычном велосипеде – одно колесо было гораздо больше другого.


В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. Недалеко плакала женщина, скорее всего, супруга погибшего, с которой находились двое детей.

По предварительным данным, которые уточняются, после смертельного ДТП грузовик промчался дальше, однако в районе остановки ЦПКиО он совершил еще одну аварию – столкнулся с автомобилем УАЗ, также похожим на военный транспорт.


По словам одного из свидетелей происшествия, грузовик  не остался на месте происшествия, свернув на улицу Дымченко и скрывшись во дворах. Он был обнаружен недалеко от места второй аварии. В эти минуты здесь проводятся следственные действия.


По данным источника V102.RU, за рулем КАМАЗа-«убийцы» мог быть мобилизованный, который угнал грузовик с военной части. Он скрылся, бросив автомобиль. В настоящее время его разыскивают.



Напомним, 23 мая на этом же месте около «Волгоград Арены» неизвестный автомобиль также насмерть сбил человека.

Фото: ИА «Высота 102» 

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