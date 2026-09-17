Top.Mail.Ru
17 Сен 2026 21:28
НАШ РЕГИОН

Главное

Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 Матерям-героиням с 2027 года начнут выплачивать по 1 млн рублей
С 1 января 2027 года россиянки, удостоенные звания «Мать-героиня», начнут получать единовременную выплату в  1 миллион рублей через Социальный фонд России. Соответствующий проект постановления, как сообщили в ТАСС,...
Федеральные новости
 Россиянин отбыл арест за погром на АЗС без топлива
Житель Саратовской области дважды за неделю стал фигурантом административных дел из-за своего необузданного нрава. Как сообщает ИА «СарИнформ» , мужчина устроил погром на автозаправке, а затем – в отделе...
НАШ РЕГИОН

Волгоградская область: молодежь как будущее региона и драйвер его развития

НАШ РЕГИОН 17.09.2026 19:50
0
17.09.2026 19:50


Волгоградская область сегодня – это территория, где развитие идет не по разнарядке сверху, а рождается из реального запроса жителей. И один из главных соавторов этого процесса – молодежь. Именно молодые люди становятся инициаторами и участниками ключевых преобразований: от благоустройства городских пространств до реализации масштабных инфраструктурных проектов. 

В сентябре, напомним, губернатор Андрей Бочаров вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и при непосредственном участии представителей молодежи открыл сквер Говорухина, в День города-героя его молодые жители одними из первых оценили облик обновленной Площади Павших бойцов. Эти пространства в центре города преобразились именно потому, что власть слышит запрос молодых горожан и воплощает его в конкретных делах.


И таких примеров становится все больше. В Волгограде обновлена Привокзальная площадь, завершаются работы на набережной Волги – недавно на нижней террасе открыли скейт-парк, прогулочную и велозону. Важным событием уходящей недели, безусловно, стало и открытие технопарка – филиала «Сколково». Молодежь здесь не просто наблюдатель: студенты становятся инициаторами мероприятий федерального и регионального значения и являются соавторами инфраструктурных проектов развития региона.

Приоритет

Молодежь в Волгоградской области – не объект политики, а ее соавтор. Студенты выступают инициаторами мероприятий федерального и регионального значения и являются соавторами инфраструктурных проектов развития региона.

Диалог, который стал системой

Напомним, что задачи по работе с молодежью поставил лично губернатор Андрей Бочаров, возглавивший созданный осенью прошлого года Совет по реализации молодежной политики Волгоградской области. Активный диалог с представителями юного поколения поддерживается на постоянной основе.


Так, накануне Андрей Бочаров встретился с молодежным активом в центре креативных индустрий «Волга». Там глава Волгоградского региона напомнил, что многие инициативы молодых уже оформлены в виде проектов, которые заложены в бюджет на 2026 и 2027 годы. Губернатор также анонсировал создание единого координирующего центра молодежного движения на территории региона.

Цитата

«Это должна быть постоянная, системная работа по изучению мнения, позиции молодежи по отношению к решениям, которые принимаются, а также по изучению и формированию новых предложений. Создание таких молодежных центров не только в Волгограде, а и в муниципальных образованиях является важнейшей задачей», – подчеркнул Андрей Бочаров.

Молодежь выступает и в качестве ревизора других проектов. К примеру, накануне вместе с участниками деловой программы фестиваля #ТриЧетыре губернатор осмотрел новые автобусы большой вместимости. Всего в регион поступило 26 таких единиц.

Патриотическое воспитание: всероссийский центр на волгоградской земле

В Волгоградской области уделяют особое внимание вовлечению молодежи в работу по сохранению исторической памяти – регион по праву считается всероссийским центром патриотического воспитания. Согласно поставленным губернатором задачам, формируется единая воспитательная среда. 


На сегодня в регионе насчитывается более 160 военно-патриотических клубов и объединений, активно развиваются кадетские классы, туристско-краеведческие объединения, военно-патриотические клубы и волонтерство. Продолжает развиваться материально-техническая база центра «Юный ястреб» и уникального военно-спортивного лагеря «Авангард», ставших местом проведения мероприятий всероссийского и международного уровня.

Статистика

160+

военно-патриотических клубов и объединений действует в Волгоградской области

Финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в 2024, 2025 и 2026 годах проходил именно в Волгоградской области – на базе лагеря «Авангард» и центра «Юный ястреб». С участниками игр лично пообщались Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и губернатор Андрей Бочаров. Перед соревнованиями они вместе осмотрели новые объекты в центре «Юный ястреб» и лагере «Авангард».


Волонтерство: 126 тысяч неравнодушных

Реализованные в течение года инициативы молодежи охватили самые важные сферы: социальную поддержку, экологию, патриотическое воспитание, культуру и помощь в чрезвычайных ситуациях. Патриотическое воспитание, совершенствование добровольческой деятельности и системы наставничества входят в число приоритетных направлений нацпроекта «Молодежь и дети».

Волонтерство в цифрах

126 000+

волонтеров насчитывается в Волгоградской области

  • 28 Добро.Центров
  • 18 площадок школьного добровольчества
  • 12 площадок «серебряного» волонтерства
  • 8 центров социальных волонтеров
  • Ресурсный центр инклюзивного добровольчества
  • Клуб «МЫВМЕСТЕ»
  • 46 муниципальных штабов

Проекты, которые рождаются из запроса людей

Еще одним важным проектом, соавторами которого выступают молодежь и общественные и политические силы региона, стало строительство у подножия Мамаева кургана мемориального комплекса, посвященного участникам СВО, и памятника спецоперации. В список всенародно поддержанных инициатив, которые реализует власть, также входят развитие поймы Царицы со строительством техно- и аквапарков, центр Пахмутовой, межуниверситетский кампус, проект развития острова Сарпинский.


Особое место занимает строительство технопарка «Сталинград» на 16 тысяч «квадратов», который стал филиалом «Сколково», и еще одного филиала – уже на 36 тысяч кв. м. в пойме Царицы.

Проекты развития
  • Мемориальный комплекс участникам СВО у подножия Мамаева кургана
  • Развитие поймы Царицы: технопарк и аквапарк
  • Центр Пахмутовой
  • Межуниверситетский кампус
  • Проект острова Сарпинский
  • Технопарк «Сталинград» (16 тыс. кв. м) – филиал «Сколково»
  • Второй филиал «Сколково» (36 тыс. кв. м) в пойме Царицы

Молодежь выбирает стабильность и участвует в ее создании

Все перечисленные проекты и многие другие объединяет одно: они не спускаются сверху в виде разнарядки, а рождаются из реального запроса жителей. Именно такой подход и формирует ядерный электорат партии власти, который не нужно мобилизовывать перед выборами. Волгоградская область показывает: когда слова не расходятся с делом, предвыборная кампания превращается не в обещания, а в отчет о проделанной работе и презентацию проектов будущего, которые уже реализуются – и поэтому не останутся только на бумаге.

Главный вывод

Молодежь Волгоградской области – это не только «будущее», это настоящее региона. Более 126 тысяч волонтеров, 160+ патриотических клубов, тысячи студентов-соавторов инфраструктурных проектов. Их энергия, помноженная на системную поддержку губернатора и федерального центра, делает стабильность не абстрактным понятием, а реальностью, которую можно увидеть, потрогать и в которой можно жить.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
НАШ РЕГИОН
17.09.2026 19:50
НАШ РЕГИОН 17.09.2026 19:50
Комментарии

0
Далее
НАШ РЕГИОН
13.09.2026 17:28
НАШ РЕГИОН 13.09.2026 17:28
Комментарии

0
Далее
НАШ РЕГИОН
11.09.2026 18:24
НАШ РЕГИОН 11.09.2026 18:24
Комментарии 0

0
Далее
НАШ РЕГИОН
06.09.2026 18:05
НАШ РЕГИОН 06.09.2026 18:05
Комментарии

0
Далее
НАШ РЕГИОН
02.09.2026 20:07
НАШ РЕГИОН 02.09.2026 20:07
Комментарии

0
Далее
НАШ РЕГИОН
30.08.2026 15:03
НАШ РЕГИОН 30.08.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
НАШ РЕГИОН
28.08.2026 20:00
НАШ РЕГИОН 28.08.2026 20:00
Комментарии

0
Далее
НАШ РЕГИОН
22.08.2026 20:35
НАШ РЕГИОН 22.08.2026 20:35
Комментарии

0
Далее
НАШ РЕГИОН
20.08.2026 17:37
НАШ РЕГИОН 20.08.2026 17:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:21
«Ротор» уверенно побеждает «Текстильщик» перед паузой в чемпионатеСмотреть фотографии
20:50
Как сохранить урожай до весны: советы волгоградским дачникам-овощеводамСмотреть фотографии
20:21
«Лицом к лицу с врагом встретишься не всегда»: студент колледжа рассказал, почему стал дроноводом на СВОСмотреть фотографии
19:21
На юге Волгограда замыкание чуть не стало причиной пожара в реанимацииСмотреть фотографии
19:02
Волгоградцам напомнили о штрафах за хранение вещей в подъездеСмотреть фотографии
18:41
Меры соцподдержки участникам СВО скорректируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:09
Осенняя интерференция может испортить ТВ-сигнал в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:55
Волгоградцам рассказали об изменениях в порядке прохождения диспансеризацииСмотреть фотографии
17:11
В Волжском сын изрезал пожилую мать ножомСмотреть фотографии
16:48
КСП проверит эффективность расходования почти 1 миллиарда рублей на ремонт ТЮЗаСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде приставы вернули потерявшегося в магазине ребенка мамеСмотреть фотографии
16:25
На юге Волгограда конечную четырех автобусов перенесли к электричкеСмотреть фотографии
16:23
Под Волгоградом на миллион оштрафовали фирму за «корпоративную» взяткуСмотреть фотографии
14:44
Трех волгоградцев задержали за видео последствий ракетной атакиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
Бочаров обсудил с учёными развитие ИИ-технологий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:11
Ольга Бузова заплела две косички для съемок в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:52
Выплаты Почетным гражданам Волгограда увеличили до 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:27
Матерям-героиням с 2027 года начнут выплачивать по 1 млн рублейСмотреть фотографии
13:19
Россиянин отбыл арест за погром на АЗС без топливаСмотреть фотографии
13:12
Под Волгоградом мошенники выманили у вдовы участника СВО 6 миллионовСмотреть фотографии
12:59
Впервые голосующим волгоградцам подарят книги о снайпере ВОВСмотреть фотографии
12:53
ФСБ задержала волжанина за откровенные симпатии террористамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
Обладмин заявил об увеличении поставок топлива в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:39
На нижней террасе набережной Волгограда появится почти 400 парковочных местСмотреть фотографии
12:21
Губернатор вручил награды 23 жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области ввели квоты на рабочие места для ветеранов СВОСмотреть фотографии
12:05
В аэропорту Волгограда количество задерживающихся рейсов выросло до восьмиСмотреть фотографии
11:52
Эксперты отмечают пятикратный рост спроса на рыночную ипотеку в РоссииСмотреть фотографии
11:50
Чемпионат по «тихой охоте» пройдет в Волгоградской области 3 октябряСмотреть фотографии
11:39
Волгоградцы стали чаще забирать бездомных животных домойСмотреть фотографии
 