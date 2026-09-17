



Волгоградская область сегодня – это территория, где развитие идет не по разнарядке сверху, а рождается из реального запроса жителей. И один из главных соавторов этого процесса – молодежь. Именно молодые люди становятся инициаторами и участниками ключевых преобразований: от благоустройства городских пространств до реализации масштабных инфраструктурных проектов.

В сентябре, напомним, губернатор Андрей Бочаров вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и при непосредственном участии представителей молодежи открыл сквер Говорухина, в День города-героя его молодые жители одними из первых оценили облик обновленной Площади Павших бойцов. Эти пространства в центре города преобразились именно потому, что власть слышит запрос молодых горожан и воплощает его в конкретных делах.





И таких примеров становится все больше. В Волгограде обновлена Привокзальная площадь, завершаются работы на набережной Волги – недавно на нижней террасе открыли скейт-парк, прогулочную и велозону. Важным событием уходящей недели, безусловно, стало и открытие технопарка – филиала «Сколково». Молодежь здесь не просто наблюдатель: студенты становятся инициаторами мероприятий федерального и регионального значения и являются соавторами инфраструктурных проектов развития региона.

Приоритет Молодежь в Волгоградской области – не объект политики, а ее соавтор. Студенты выступают инициаторами мероприятий федерального и регионального значения и являются соавторами инфраструктурных проектов развития региона.

Диалог, который стал системой

Напомним, что задачи по работе с молодежью поставил лично губернатор Андрей Бочаров, возглавивший созданный осенью прошлого года Совет по реализации молодежной политики Волгоградской области. Активный диалог с представителями юного поколения поддерживается на постоянной основе.





Так, накануне Андрей Бочаров встретился с молодежным активом в центре креативных индустрий «Волга». Там глава Волгоградского региона напомнил, что многие инициативы молодых уже оформлены в виде проектов, которые заложены в бюджет на 2026 и 2027 годы. Губернатор также анонсировал создание единого координирующего центра молодежного движения на территории региона.

Цитата «Это должна быть постоянная, системная работа по изучению мнения, позиции молодежи по отношению к решениям, которые принимаются, а также по изучению и формированию новых предложений. Создание таких молодежных центров не только в Волгограде, а и в муниципальных образованиях является важнейшей задачей», – подчеркнул Андрей Бочаров.

Молодежь выступает и в качестве ревизора других проектов. К примеру, накануне вместе с участниками деловой программы фестиваля #ТриЧетыре губернатор осмотрел новые автобусы большой вместимости. Всего в регион поступило 26 таких единиц.

Патриотическое воспитание: всероссийский центр на волгоградской земле

В Волгоградской области уделяют особое внимание вовлечению молодежи в работу по сохранению исторической памяти – регион по праву считается всероссийским центром патриотического воспитания. Согласно поставленным губернатором задачам, формируется единая воспитательная среда.





На сегодня в регионе насчитывается более 160 военно-патриотических клубов и объединений, активно развиваются кадетские классы, туристско-краеведческие объединения, военно-патриотические клубы и волонтерство. Продолжает развиваться материально-техническая база центра «Юный ястреб» и уникального военно-спортивного лагеря «Авангард», ставших местом проведения мероприятий всероссийского и международного уровня.

Статистика 160+ военно-патриотических клубов и объединений действует в Волгоградской области

Финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в 2024, 2025 и 2026 годах проходил именно в Волгоградской области – на базе лагеря «Авангард» и центра «Юный ястреб». С участниками игр лично пообщались Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и губернатор Андрей Бочаров. Перед соревнованиями они вместе осмотрели новые объекты в центре «Юный ястреб» и лагере «Авангард».





Волонтерство: 126 тысяч неравнодушных

Реализованные в течение года инициативы молодежи охватили самые важные сферы: социальную поддержку, экологию, патриотическое воспитание, культуру и помощь в чрезвычайных ситуациях. Патриотическое воспитание, совершенствование добровольческой деятельности и системы наставничества входят в число приоритетных направлений нацпроекта «Молодежь и дети».

Волонтерство в цифрах 126 000+ волонтеров насчитывается в Волгоградской области 28 Добро.Центров

18 площадок школьного добровольчества

12 площадок «серебряного» волонтерства

8 центров социальных волонтеров

Ресурсный центр инклюзивного добровольчества

Клуб «МЫВМЕСТЕ»

46 муниципальных штабов

Проекты, которые рождаются из запроса людей

Еще одним важным проектом, соавторами которого выступают молодежь и общественные и политические силы региона, стало строительство у подножия Мамаева кургана мемориального комплекса, посвященного участникам СВО, и памятника спецоперации. В список всенародно поддержанных инициатив, которые реализует власть, также входят развитие поймы Царицы со строительством техно- и аквапарков, центр Пахмутовой, межуниверситетский кампус, проект развития острова Сарпинский.





Особое место занимает строительство технопарка «Сталинград» на 16 тысяч «квадратов», который стал филиалом «Сколково», и еще одного филиала – уже на 36 тысяч кв. м. в пойме Царицы.

Проекты развития Мемориальный комплекс участникам СВО у подножия Мамаева кургана

Развитие поймы Царицы: технопарк и аквапарк

Центр Пахмутовой

Межуниверситетский кампус

Проект острова Сарпинский

Технопарк «Сталинград» (16 тыс. кв. м) – филиал «Сколково»

Второй филиал «Сколково» (36 тыс. кв. м) в пойме Царицы

Молодежь выбирает стабильность и участвует в ее создании

Все перечисленные проекты и многие другие объединяет одно: они не спускаются сверху в виде разнарядки, а рождаются из реального запроса жителей. Именно такой подход и формирует ядерный электорат партии власти, который не нужно мобилизовывать перед выборами. Волгоградская область показывает: когда слова не расходятся с делом, предвыборная кампания превращается не в обещания, а в отчет о проделанной работе и презентацию проектов будущего, которые уже реализуются – и поэтому не останутся только на бумаге.