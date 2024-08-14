Вину признал полностью: суд отправил в СИЗО волгоградца, задавившего на военном КАМАЗе мужчину





В Волгограде Центральный районный суд отправил в СИЗО Александра Буянова, который 11 августа угнал с территории одной из воинский частей КАМАЗ и совершил на нем ряд ДТП, в том числе со смертельным исходом. Как сообщает ИА «Высота 102», жителя Волгограда отправили под стражу сроком до 12 октября текущего года.

Как сообщили в суде, в отношении управлявшего КАМАЗом мужчины уголовное дело возбуждено по п.п. «а, б» ч.4 ст. 264 УК РФ – Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места ДТП и повлекшее смерть человека.

– По версии следствия, 11 августа 2024 года Александр Б., управляя автомобилем марки КАМАЗ в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проспекту Ленина в Центральном районе Волгограда. Грубо нарушив правила дорожного движения, он проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 47-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП. От полученных травм потерпевший скончался на месте, – сообщили в районном суде Волгограда.

Напомним, что задержать Буянова удалось утром 12 августа.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из суда, волгоградец, по вине которого погиб реставратор Сергей Типайлов, выглядел весьма подавленным.

– На вопросы СМИ мужчина отказывался отвечать, так как настоятельно не общаться с журналистами ему посоветовал адвокат. Однако перед процессом он полностью признал вину, – передает Антон Ольховатский.

По не подтвержденным официально сведениям, Буянов днем 11 августа угнал принадлежащий военчасти грузовик, находясь в состоянии опьянения. По информации жителей Семи ветров в Дзержинском районе, КАМАЗ некоторое время петлял во дворах, после чего скрылся из вида. Смертельное ДТП у стадиона «Волгоград Арена» было совершено спустя несколько часов. Проехав на красный свет, угонщик буквально подмял под себя переходившего дорогу Сергея Типайлова. По счастливой случайности, под колеса грузовика не попали дети мужчины. Момент жуткой аварии зафиксировали камеры наблюдения.

Скрывшись с места происшествия, Буянов совершил еще одно ДТП в районе остановки «ЦПКиО», после чего бросил транспортное средство во дворах на ул. Дымченко и скрылся.