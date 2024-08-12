Расследования

«Ехал виляя и бил машины»: угнавший военный КАМАЗ волгоградец перед смертельным ДТП мог совершить еще несколько аварий

Расследования 12.08.2024 16:26
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12.08.2024 16:26


39-летний волгоградец, причастный к угону военного грузовика, к гибели одного человека и травмированию другого, мог покалечить гораздо большее количество людей. Как рассказали V102.RU жители Дзержинского района Волгограда, накануне, 11 августа, в промежутке времени с 13.00 до 14.00  напротив второго подъезда дома №17д по бульвару 30-летия Победы были повреждены два автомобиля. 

По словам местных жителей, машины помял военный грузовик, КАМАЗ, который выехал из воинской части и проследовал между домами №17а и 17д в сторону проспекта Жукова. 

– КАМАЗ и выезжал из воинской части, виляя, и так же ехал через двор дома №17д и далее через двор дома по проспекту Жукова, 96Б, – утверждают очевидцы. 

Волгоградцы предполагают, что помятых и поврежденных военным грузовиком автомобилей может быть больше. Сообщения с просьбой проверить свои машины уже разосланы в общедомовых чатах. 

Между тем, факт происшествия с поврежденными машинами информагентству подтвердили в ТСЖ «Атлант», но подробности комментировать не стали. 

Волгоградцы, обратившиеся в редакцию, предположили, что КАМАЗ на своем пути мог принести гораздо больше разрушений. 

– Когда мы сегодня узнали, что военный КАМАЗ вчера насмерть сбил человека, устроил еще одно ДТП, мы сразу подумали, что он может быть причастен к повреждению наших автомобилей, – говорят горожане. – Это просто чудо, что он не задавил в нашем дворе людей! 

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, сегодня, 12 августа,  полицейские задержали 39-летнего волгоградца, которого подозревают в угоне военной техники и гибели пешехода. Мужчина, как выяснилось, не был военным, он трудился рабочим на одном из предприятий города. Накануне он пришел в воинскую часть, чтобы подписать контракт, однако ему предложили прийти в следующий день по причине его неадекватного состояния. Тогда он сел за руль военного грузовика и выехал с территории части, отправившись в страшное путешествие по городу. 

Жертвой пьяного убийцы стал известный в Волгограде реставратор и коллекционер старых велосипедов и мототехники, участник Парадов Победы Сергей Типайлов. Он вместе с женой, двумя детьми и другими пешеходами переходил проезжую часть напротив «Волгоград Арены», когда КАМАЗ, пролетев на запрещающий сигнал светофора, снес его вместе с велосипедом на глазах семьи. 

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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