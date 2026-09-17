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Как сохранить урожай до весны: советы волгоградским дачникам-овощеводам

Общество 17.09.2026 20:50
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17.09.2026 20:50


У многих волгоградцев есть свой сад и огород, а значит, осенью встает вопрос: как сохранить выращенный урожай как можно дольше? Журналисты Volganet.net рассказали, как правильно подготовить овощи и где их лучше хранить – в погребе, квартире или морозильной камере.

Что и когда собирать

Для длительного хранения лучше выбирать поздние сорта. Если овощи выращены на своем участке, важно вовремя собрать урожай. Картофель советуют выкапывать после того, как ботва завянет, чеснок, лук и свеклу – при пожелтении нижних листьев. Морковь можно оставить на грядке до первых заморозков – так она станет слаще.

Убирать овощи лучше в сухую погоду. После сбора корнеплоды нужно немного просушить, очистить от земли мягкой щеткой и перебрать. Поврежденные, подгнившие овощи и экземпляры с признаками болезней для хранения не подходят. Мыть урожай перед закладкой не нужно. Чтобы защитить его от гнили, овощи можно обсыпать мелом или золой.

Где хранить: погреб, квартира или балкон

Оптимальное место для хранения – погреб или подвал с вентиляцией и температурой около 0 градусов. Если там будет слишком тепло, овощи начнут прорастать, а при температуре около -5 градусов могут промерзнуть.


Капусту рекомендуют завернуть в бумагу и убрать на полку или в деревянный ящик с отверстиями для циркуляции воздуха. Верхние подсохшие листья снимать не стоит – они служат естественной защитой кочана.

Картофель можно хранить на деревянном настиле, в большом коробе или в песке. Сверху допускается разместить свеклу и морковь. Лук и чеснок лучше держать в сухом прохладном помещении – заплетенными в косы или в картонных коробках.

Если погреба нет, овощи можно оставить в кладовке или на утепленном балконе и лоджии. Для этого подойдут ящики с отверстиями, корзины, пакеты из вощеной бумаги и мешки из натуральных материалов. Полиэтиленовые пакеты и закрытые контейнеры использовать не советуют: из-за парникового эффекта продукты быстрее начнут портиться.

Овощи также нужно защищать от прямых солнечных лучей и не складывать слишком плотно. Запасы стоит регулярно проверять и сразу убирать подгнившие экземпляры, чтобы они не испортили остальные продукты.

Важно учитывать соседство

Специалисты советуют учитывать соседство овощей. Яблоки, помидоры и перцы выделяют этилен, который негативно влияет на картофель, капусту и морковь. Поэтому такие продукты лучше хранить отдельно.


Сколько пролежат запасы

При правильных условиях картофель может пролежать до 10 месяцев, морковь – до года, лук – около полугода, чеснок – от четырех до восьми месяцев. Капуста и кабачки сохраняются примерно два-три месяца. Для волгоградских семей, которые делают запасы на зиму, это хороший ориентир.

Если места для хранения урожая нет, его можно отправить в морозильную камеру. Такой способ позволяет сохранить натуральный вкус и до 80% витаминов.

Перед заморозкой овощи и зелень нужно вымыть и хорошо высушить полотенцем. Некоторые продукты необходимо предварительно бланшировать — быстро ошпарить кипятком, а затем охладить в ледяной воде.

Для заморозки подойдут кабачки, перец, морковь, тыква, вареная свекла, помидоры, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, зеленый горошек и зелень. А вот листья салата, редис, огурцы и сырой картофель замораживать не рекомендуют: после разморозки они теряют текстуру и становятся водянистыми.

Чтобы овощи не слиплись, их сначала раскладывают одним слоем на подносе и убирают в морозилку на один-два часа. После этого затвердевшие кусочки можно переложить в пакеты или контейнеры небольшими порциями. Укроп и петрушку также можно предварительно подморозить россыпью.

На упаковке специалисты советуют указывать название продукта и дату заготовки. Для заморозки подойдут пакеты с зип-замком, пластиковые контейнеры объемом 250–500 мл, вакуумные пакеты и силиконовые формы. Хранить овощи и зелень в морозильной камере рекомендуют при температуре −18 градусов в течение 8–12 месяцев.


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