



Студент Волжского филиала «Волгоградского медико-экологического техникума» сегодня учится летать. Конечно, не в прямом смысле. Взяв академический отпуск, молодой боец с позывным «Мираж» осваивает мастерство управления дроном и, несмотря на возможные сложности в начале пути, нисколько не сомневается в своем выборе. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Набирающийся опыта дроновод – деревенский мальчишка, которого не страшат ни сложные задачи, ни ложащаяся на плечи ответственность. К этому он был готов всегда. Сын участника боевых действий, «Мираж» выбрал направление, которое, на его взгляд, в современных условиях является едва ли не опорным.

– Без технологий в наше время воевать уже невозможно. Встретиться с врагом лицом к лицу сегодня получается не всегда – а вот «птицы» нам эту встречу точно обеспечат, – рассказывает боец с позывным «Мираж». – Только недавно я прошел общевойсковую подготовку, сейчас учусь летать на «мавике». По правде говоря, эти полеты меня захватили сразу же. Как говорится, окончательно и бесповоротно.

После обучения волгоградский дроновод уже получал реальные боевые задачи.

– Встретить противника вполне реально уже сейчас, на этапе отработки основных навыков, – говорит «Мираж». – И в этом случае я стараюсь не включать лишних эмоций и действовать четко и грамотно – знаю, что за спиной всегда стоят ребята, обладающие большим опытом, чем я, и готовые в любой момент прийти тебе на помощь. С такой командой, таким тылом внутри нет никаких сомнений. Победа обязательно будет за нами!





Напомним, в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом. Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области с 1 сентября 2026-го стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 3,4 млн рублей.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73.

Фото Волжского филиала Волгоградского медико экологического техникума