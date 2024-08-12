Расследования

Был в измененном состоянии: военный КАМАЗ, переехавший человека, угнал гражданский из Волгограда

Расследования 12.08.2024 14:53
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12.08.2024 14:53


В Волгограде всю минувшую ночь разыскивали водителя КАМАЗа, который совершил наезд на мужчину возле стадиона «Волгоград Арена», после чего врезался в «УАЗ» и скрылся с места происшествия. Как сообщает ИА «Высота 102», разыскать виновника смертельной аварии удалось лишь под утро. Задержанным оказался житель город-героя, угнавший, как выяснилось, транспортное средство с территории одной из воинских частей. 

В поисках мужчины оперативно по факту совершенного ДТП задействовали все возможные силы и средства – следственных органов, военных, полицию. Состояние волгоградца в момент задержания, сообщают источники ИА «Высота 102», позволяет утверждать, что в момент совершения преступлений он находился в измененном состоянии. Вероятнее всего, под воздействием алкоголя. 

Когда его приняли, он толком не мог вспомнить даже того, что несколько часов назад страшным образом лишил человека жизни на глазах у его детей. Когда у него спросили, где он сбил человека, он ответил, что где-то в центре. То есть несся, по всей видимости, очертя голову – не разбирая дороги и не глядя на светофоры, – говорит знакомый с ситуацией источник информагентства. – Отвечая на главный вопрос, кто управлял грузовым автомобилем, скажу – это гражданский. 

В таком случае закономерно рождается вопрос, как 39-летний житель Волгограда, не имеющий на текущий момент никакого отношения к военной службе, мог угнать КАМАЗ, принадлежащий военной части?  Задержанный дал на это свои пояснения. 

– По его словам, вчера он пришел в военчасть, чтобы подписать контракт. Однако там его по каким-то причинам попросили совершить визит в другой день. Похоже, что именно по той причине, что он был в стельку пьян. Недолго думая задержанный сел за руль КАМАЗа и угнал его, – рассказывает осведомленный источник.  – Как это произошло в действительности, предстоит разобраться следственным органам. 

Известно, что задержанному 39 лет, имеет рабочую специальность.  

Напомним, что в результате наезда под колесами военного КАМАЗа скончался Сергей Типайлов – известный в Волгограде реставратор и участник Парадов Победы. 

12 августа в распоряжении СМИ оказались видеокадры, на которых запечатлен момент смертельного ДТП.  Лишь по счастливой случайности грузовик не подмял под себя детей Сергея и других пешеходов. 

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