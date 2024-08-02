Здравоохранение

Четверо пострадавших в ДТП с поездом остаются в больнице Волгограда

Здравоохранение 02.08.2024 15:35
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02.08.2024 15:35


В больнице скорой медицинской помощи №25 в Волгограде по состоянию на 2 августа остаются четверо пострадавших в результате крушения поезда Казань – Адлер, сообщили V102.RU в оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о восьми взрослых и одном ребенке, которые получали медицинскую помощь после ДТП в условиях стационара.

- 54-летняя женщина переведена в отделение сочетанной травмы. 44-летний мужчина по-прежнему находится в реанимации. Мужчины 31 года и 43 лет продолжают лечение в отделении травматологии, - уточнили новые данные в облздраве.

Отметим, что в реанимации все еще находится водитель КАМАЗа, который выехал на регулируемый ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электровозом пассажирского поезда. В результате ДТП, которое произошло 29 июля, различные травмы получили 52 человека.

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