Транспорт

В Волгограде троллейбусный маршрут №15а продлят до Жилгородка

Транспорт 02.08.2024 09:21
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02.08.2024 09:21


С 1 сентября в Волгограде изменится маршрут троллейбуса №15а. Как сообщает ИА «Высота 102», подвижной состав начнёт заезжать в ЖК «Бейкер стрит», совершая остановки на ул. Шекснинской и ул. Восточно-Казахстанской, что позволит обеспечить транспортную доступность новой школы на тысячу мест.

- После остановки «Больничный комплекс» новый подвижной состав с возможностью автономного хода продолжит движение по участку, не оборудованному контактной сетью, по улицам: ул. Землячки, проезду Дорожников, ул. Шекснинской и ул. Восточно-Казахстанской. Конечной остановкой обновленного троллейбусного маршрута станет «Ул. Ессентукская», - рассказали журналистам в администрации Волгограда.

По заверению властей, на обновлённом маршруте будут задействованы 20 троллейбусов. Их интервал движения составит порядка 7 минут в утренний и вечерний час пик, а также порядка 12 минут в остальное время. Вечером подвижной состав придётся ожидать до 20 минут.

Отметим, ранее ИА «Высота 102» сообщало об изменении маршрутов движения трамваев в Центральном районе Волгограда. Тогда корректировки произошли в связи с реконструкцией путей в границах ул. 10-й Дивизии НКВД и ул. Голубинской.

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