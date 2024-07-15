С 16 июля в Волгограде изменится маршрут движение трамвайных маршрутов, которые идут от остановки «Детский центр» до улице Глубокоовражной в Центральном районе, передает V102.RU.

По информации мэрии, трамваи не будут ходить по улице Краснознаменская до осени из-за реконструкции трамвайного полотна. Подрядчик приступает к ремонтным работам уже завтра, 16 июля.

- Рабочим предстоит демонтировать старую рельсошпальную решетку, подготовить новое основание и построить современный трамвайный путь. Также будет заменена изношенная контактная сеть и модернизирован переезд на пересечении с ул. Глубокоовражной, - сообщили в мэрии.

Согласно новой схеме движения, которую опубликовала мэрия, трамвайное кольцо переносится на Ангарский.

Маршрут №1 продолжит работать в границах «Ул. Мончегорская» - «Ул. Радомская», маршрут №2 - «Школа №36» - «Ул. КИМ», маршрут №4 – «Обувная фабрика» – «Школа №36», подвижной состав маршрута №10 пойдет по маршруту №5 «Жилгородок» – «Ул. Радомская», что увеличит количество транспорта на данном направлении в 2 раза.

Маршруты №3 «Ул. КИМ» - «Обувная фабрика», №6 «КИМ – Школа №36», № 7 «Ул. КИМ» - «Жилгородок» и № 12 – «Жилгородок» – «Школа №36» продолжат работать без изменений.





Параллельно с заменой трамвайного полотна на улице Краснознаменской проведут и дорожный ремонт. Здесь обновят асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, обустроят дополнительные парковочные карманы. А также проведут благоустройство бульварной части со строительством поливочника и высадкой более 200 зеленых насаждений.

Реконструкция следующего участка трамвайной линии - от ул. Глубокоовражной до ул. Волчанской - запланирована на 2025 год. Работы выполняет АО «ЭлектроТранспорт Плюс».

Напомним, что эта компания также проводит реконструкцию линии скоростного трамвая в Волгограде.

Ранее сообщалось, что работы по ремонту трамвайного полотна для нужд АО «ЭлектроТранспортПлюс» на Краснознаменской выполнит МБУ «Северное». Стоимость работ составит более полумиллиарда рублей. Дорогу по улице Краснознаменской, где расположены региональные управления МВД и ФСБ, а также цирк, ГДЮЦ и другие организации, отремонтируют за 170 миллионов рублей.