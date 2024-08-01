Политика

Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от «Новых людей» скрыл судимость

Политика 01.08.2024 12:13
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01.08.2024 12:13


Волгоградский облизбирком отказал в регистрации одному кандидату в депутаты областной думы из-за сокрытия судимости. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, речь идет о Сергее Сапове, индивидуальном предпринимателе из Елани, который собирался баллотироваться по Новоаннинскому одномандатному округу №2 от партии «Новые люди».

В облизбиркоме также сообщили о завершении этапа регистрации списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями по единому избирательному округу, и кандидатов по одномандатным избирательным округам, на выборах депутатов облдумы.

В частности, по единому избирательному округу избирательной комиссией Волгоградской области зарегистрированы все шесть списков кандидатов, выдвинутых региональными отделениями политических партий (ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, «Партия пенсионеров»). В зарегистрированных списках политических партий – 287 кандидатов.

Территориальными избирательными комиссиями также зарегистрировано 88 кандидатов по 19 одномандатным избирательным округам.


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