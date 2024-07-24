В Волгограде на въезде в Жилгородок размыло дорогу: видео

В Дзержинском районе Волгограда на въезде в микрорайон Жилгородок затопило часть дороги по проезду Дорожников, сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев. Инцидент попал на видео.

Местные жители уточняют, что дорогу размыло после утреннего ливня. Волгоградцы задаются риторическим вопросом: а где, собственно, работа коммунальных служб? Со слов очевидцев, регулировать движение прибыли сотрудники полиции.





— Из-за прошедшего проливного дождя оказался под водой участок дороги по проезду Дорожников. В настоящее время движение по данному участку ограничено, на месте дежурят экипажи ДПС. Водителям рекомендуется с особой внимательностью передвигаться по дорогам, находящимся в низине, поскольку двигатель части автомобиля могут получить гидроудар, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В полицейском ведомстве отметили, что автолюбители, попавшие в затруднительное положение из-за погоды, всегда могут обратиться к сотрудникам ГАИ, которые окажут необходимое содействие.

Напомним, что разгулявшаяся стихия натворила немало дел в городе-герое. Волгоградцы сняли на видео мощный водопад в подъезде девятиэтажки, в провал под водой на Ангарском ушла легковушка, а в Советском районе снова топит печально известное общежитие.

При этом федеральные синоптики предупредили об оранжевом уровне погодной опасности в регионе и спрогнозировали шторм с градом.

Видео: Сергей Лобанов / «Жесть Волгограда MAXIMUM POWER» / vk.com