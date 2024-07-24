Гордон и Бастрыкин не помогли: в Волгограде снова топит печально известное общежитие





24 июля обычный летний ливень обернулся жилищно-коммунальным бедствием в десятках многоквартирных домов Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», кому-то повезло больше и затопило лишь лестничные площадки, кому-то меньше и уничтожены оказались жилые помещения. На этом фоне особняком выглядит ситуация в Советском районе областного центра, где сразу два верхних этажа бывшего общежития по адресу ул. Чебышева, д. 36, превратились в сплошной ниагарский водопад.







- Вы посмотрите, дождь уже давно закончился, а в коридоре и секциях продолжает лить как из ведра. Конечно, больше всего, как обычно, досталось пятому этажу, но сейчас потекло и у нас на четвёртом. Мы уже не знаем, что делать и куда жаловаться, - рассказала журналистам Татьяна Текучёва.

Волгоградцы пытаются не допустить подтопления нижних этажей, но поток воды такой силы, что за считанные минуты наполняет десятки вёдер, тазиков и кастрюль.

- Вода опять топит проводку. Больше всего мы боимся, что влага вновь пойдёт по межэтажному кабель-каналу и произойдёт возгорание щитков, - сетует жительница.

Ранее редакция ИА «Высота 102» уже рассказывала о том, что 16 июня экс-общежитие оказалось также затоплено дождём. Тогда пострадали жилые комнаты и общедомовые помещения на всех пяти этажах. Вода ручьём затапливала МКД, выливаясь бурлящим потоком из находящихся под напряжением щитков электроснабжения. В результате в пятиэтажке массово вышла из строя сеть электроснабжения, а на первом этаже произошло возгорание распределительного узла, ликвидировать которое пришлось пожарным.

Несмотря на серьёзность ситуации, по словам собственников, ни местная администрация, ни коммунальщики за месяц ничего не сделали, чтобы предотвратить повторение трагедии.

- УК после многочисленных жалоб всё же направила электрика, который не с первого раза, но всё же подлатал закоротившие щитки. При этом замкнувшие во многих комнатах розетки и выключатели никто так и не починил. У нас люди ещё с июньского потопа сидят без света, а здесь новое бедствие. При этом крышу никто так и не починил. Отчаявшись дождаться чьей-то помощи, мы сами скинулись на несколько баллонов пены и попытались хоть как то заделать швы железобетонных перекрытий, через которые и льётся вода, - добавила Татьяна Текучёва.

Напомним, домом управляет УК «Парадигма». Как ранее сообщала редакция, коммунальщики ежегодно штампуют отчёты о том, что якобы оказывают жителям общежития на ул. Чебышева услуги на сумму порядка 800 тыс. рублей. При этом дом вот уже много лет находится фактически без обслуживания. Плановый ремонт не производится. Аварийно-диспетчерское обслуживание отсутствует. Дворника и уборщицы в доме нет. Специалиста, занимающегося уборкой мусоропровода, также с 1 января 2024 года рассчитали. В настоящее время мусоропровод забит. Волгоградцы жалуются на вонь и засилье тараканов и крыс.

Примечательно, что о вопиющем произволе коммунальщиков жильцы общежития сообщают во все возможные инстанции с 2015 года, когда в здании из-за аварийной проводки погибла пожилая женщина. Однако, контролирующие органы почему-то не проявляют к проблемам волгоградцев особого интереса. По крайней мере, положительных изменений жильцы не наблюдают. Напротив, ситуация год от года только деградирует.

В декабре 2023 года собственники записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину с просьбой помочь преодолеть безразличие чиновников и беспредел УК. Позже, после публикаций в СМИ, в ситуацию вмешался председатель СК России Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Спустя несколько месяцев, в феврале 2024 года, вопиющей ситуацией заинтересовались журналисты «Первого канала». Бедам волгоградского общежития был посвящён один из выпусков передачи «Мужское / Женское» с Александром Гордоном, но остановить коммунальный коллапс в этом МКД им тоже не удалось.

Фото и видео: Татьяна Текучёва