Происшествия

Гордон и Бастрыкин не помогли: в Волгограде снова топит печально известное общежитие

Происшествия 24.07.2024 12:33
0
24.07.2024 12:33


24 июля обычный летний ливень обернулся жилищно-коммунальным бедствием в десятках многоквартирных домов Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», кому-то повезло больше и затопило лишь лестничные площадки, кому-то меньше и уничтожены оказались жилые помещения. На этом фоне особняком выглядит ситуация в Советском районе областного центра, где сразу два верхних этажа бывшего общежития по адресу ул. Чебышева, д. 36, превратились в сплошной ниагарский водопад.



- Вы посмотрите, дождь уже давно закончился, а в коридоре и секциях продолжает лить как из ведра. Конечно, больше всего, как обычно, досталось пятому этажу, но сейчас потекло и у нас на четвёртом. Мы уже не знаем, что делать и куда жаловаться, - рассказала журналистам Татьяна Текучёва.

Волгоградцы пытаются не допустить подтопления нижних этажей, но поток воды такой силы, что за считанные минуты наполняет десятки вёдер, тазиков и кастрюль.

- Вода опять топит проводку. Больше всего мы боимся, что влага вновь пойдёт по межэтажному кабель-каналу и  произойдёт возгорание щитков, - сетует жительница.

Ранее редакция ИА «Высота 102» уже рассказывала о том, что 16 июня экс-общежитие оказалось также затоплено дождём. Тогда пострадали жилые комнаты и общедомовые помещения на всех пяти этажах. Вода ручьём затапливала МКД, выливаясь бурлящим потоком из находящихся под напряжением щитков электроснабжения. В результате в пятиэтажке массово вышла из строя сеть электроснабжения, а на первом этаже произошло возгорание распределительного узла, ликвидировать которое пришлось пожарным.

Несмотря на серьёзность ситуации, по словам собственников, ни местная администрация, ни коммунальщики за месяц ничего не сделали, чтобы предотвратить повторение трагедии.

- УК после многочисленных жалоб всё же направила электрика, который не с первого раза, но всё же подлатал закоротившие щитки. При этом замкнувшие во многих комнатах розетки и выключатели никто так и не починил. У нас люди ещё с июньского потопа сидят без света, а здесь новое бедствие. При этом крышу никто так и не починил. Отчаявшись дождаться чьей-то помощи, мы сами скинулись на несколько баллонов пены и попытались хоть как то заделать швы железобетонных перекрытий, через которые и льётся вода, - добавила Татьяна Текучёва.

Напомним, домом управляет УК «Парадигма». Как ранее сообщала редакция, коммунальщики ежегодно штампуют отчёты о том, что якобы оказывают жителям общежития на ул. Чебышева услуги на сумму порядка 800 тыс. рублей. При этом дом вот уже много лет находится фактически без обслуживания. Плановый ремонт не производится. Аварийно-диспетчерское обслуживание отсутствует. Дворника и уборщицы в доме нет. Специалиста, занимающегося уборкой мусоропровода, также с 1 января 2024 года рассчитали. В настоящее время мусоропровод забит. Волгоградцы жалуются на вонь и засилье тараканов и крыс.

Примечательно, что о вопиющем произволе коммунальщиков жильцы общежития сообщают во все возможные инстанции с 2015 года, когда в здании из-за аварийной проводки погибла пожилая женщина. Однако, контролирующие органы почему-то не проявляют к проблемам волгоградцев особого интереса. По крайней мере, положительных изменений жильцы не наблюдают. Напротив, ситуация год от года только деградирует.

В декабре 2023 года собственники записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину с просьбой помочь преодолеть безразличие чиновников и беспредел УК. Позже, после публикаций в СМИ, в ситуацию вмешался председатель СК России Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Спустя несколько месяцев, в феврале 2024 года, вопиющей ситуацией заинтересовались журналисты «Первого канала». Бедам волгоградского общежития был посвящён один из выпусков передачи «Мужское / Женское» с Александром Гордоном, но остановить коммунальный коллапс в этом МКД им тоже не удалось.

Фото и видео: Татьяна Текучёва

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.07.2024 12:22
Происшествия 24.07.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.07.2024 10:56
Происшествия 24.07.2024 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.07.2024 10:08
Происшествия 24.07.2024 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.07.2024 09:28
Происшествия 24.07.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.07.2024 08:03
Происшествия 24.07.2024 08:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 19:08
Происшествия 23.07.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 17:22
Происшествия 23.07.2024 17:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 16:24
Происшествия 23.07.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 14:34
Происшествия 23.07.2024 14:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 13:08
Происшествия 23.07.2024 13:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 12:35
Происшествия 23.07.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 10:44
Происшествия 23.07.2024 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 10:21
Происшествия 23.07.2024 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 09:47
Происшествия 23.07.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2024 09:37
Происшествия 23.07.2024 09:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:13
Бастрыкина тронула история 83-летней волгоградки, чью квартиру годами топят дождиСмотреть фотографии
13:10
Волгоградцы сняли на видео мощный водопад в подъезде девятиэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Волгоградского подростка осудят за аферы с «липовыми» авариями в составе ОПГСмотреть фотографии
12:56
Новичок «Ротора» Никита Плотников восхитился болельщикамиСмотреть фотографии
12:33
Гордон и Бастрыкин не помогли: в Волгограде снова топит печально известное общежитиеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Центр Волгограда на два часа остался без светаСмотреть фотографии
12:22
Свинья искусала подростка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
В Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности из-за шторма с градомСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде с 1 августа подорожают поездки в общественном транспортеСмотреть фотографии
10:57
В Волгоградской области хуторянин сгорел из-за аварийной проводкиСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде ликвидируют последствия провала на АнгарскомСмотреть фотографии
10:43
Виновен: суд приговорил директора волгоградской УК к обязательным работамСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде разыскивают водителя «Лады», нокаутирующего велосипедистаСмотреть фотографии
09:28
«Тут волна, лужи»: в Волгограде после ливня появились машины-«утопленники»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Эксперты оценили методы внедрения бережливого производства на волгоградском комбинате питанияСмотреть фотографии
09:17
Игрок «Ротора» попал в символическую сборную Первой лигиСмотреть фотографии
09:06
В России введут особый правовой режим для мигрантов-нарушителейСмотреть фотографии
08:39
Это еще не все: в Волгограде 24 июля продолжатся дождиСмотреть фотографии
08:31
Старший погиб на СВО, младших чуть не угробила: в Камышине чудом спасли из огня троих детейСмотреть фотографии
08:11
РПН подал в суд из-за опасной питьевой воды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
Автомобиль провалился под асфальт на Ангарском в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:28
Ценные руины дома директора завода в Волгограде законсервируют за 6 млн рублейСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградской области провели спецоперацию по спасению 2 тыс. мальков щуки и карасяСмотреть фотографии
21:01
В Волжском семьям четырёх бойцов СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
20:26
Горе-налетчик на банкомат под Волгоградом встретит осень в СИЗОСмотреть фотографии
19:50
Учёные РАН прогнозируют 6-балльную магнитную бурю 24 июляСмотреть фотографии
19:08
Чудом отстояли дом: в Дубовке ликвидирован пожар на территории частного сектораСмотреть фотографииCмотреть видео
18:31
Матч «Ротора» и «Торпедо» побил рекорд посещаемости во всех лигахСмотреть фотографии
18:00
Под Волгоградом осудили экс-полицейского за смертельное ДТПСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде начался ремонт проезжей части ул. Краснознаменской: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
 