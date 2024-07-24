В Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности из-за шторма с градом

Жителей Волгограда и области предупредили об оранжевом уровне погодной опасности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, в регионе ожидаются сильные осадки со штормовым ветром и градом.

— Порывы ветра при грозах составят до 20-25 м/с. Местами вероятны сильные дожди, ливни, град, — заявили федеральные синоптики.

Уточняется, что предупреждение о непогоде будет действовать до полуночи четверга, 25 июля.

В Волгограде сегодня после ливня появились машины-«утопленники», а в поселке Ангарском ликвидируют последствия провала на дороге, в который угодила легковушка.

Напомним, что в Волгограде и области вечером 24 июля прогнозируют продолжение дождей с грозами.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»