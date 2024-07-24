Общество

Волгоградцы сняли на видео мощный водопад в подъезде девятиэтажки

Общество 24.07.2024 13:10
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24.07.2024 13:10


В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 24 июля, затопило девятиэтажку по улице Бажова, 7. Как сообщила V102.RU жительница дома Евгения, сегодняшний ливень обернулся грандиозным потопом, который в прямом смысле угрожает жизни и здоровью жителей. Между тем, по словам ошарашенных произошедшим людей, специалисты управляющей компании ООО «Сигма-Юг»  не спешат устранять проблему. 



- Ночью приезжала аварийная служба, но устранить протечку в хозпомещении на девятом этаже они так и не смогли, поскольку забыли тросы для подъема на крышу, - пожаловалась корреспонденту девушка. - С утра, чтобы выйти из квартиры, пришлось ковшом выгребать воду. На первом этаже вода уже натекла по щиколотку. До сих пор со стороны УК не было предпринято никаких действий. 

Как утверждает волгоградка, кровля была отремонтирована управляющей компанией ООО «Сигма-Юг» после аналогичного потопа еще в 2022 году, однако ремонта хватило ненадолго. 

- Мы просто боимся теперь лишний раз выходить из дома, поскольку провода под напряжением могут дать искру при соприкосновении с влагой. Нас либо убьет током, либо случится пожар из-за возгорания проводки, - поясняет Евгения. 

Жители девятиэтажки готовят жалобы в жилинспекцию и прокуратуру.

- Мы очень надеемся, что на нашу ситуацию обратят внимание до того, как может случиться трагедия. Мы устали от бездействия нашей управляющей компании, - поясняют местные жители. 

В диспетчерской службе управляющей компании информагентству пояснили, что проблема возникла из-за забитых ливневых конструкций, в связи с чем осадки не могли выйти по трубам на улицу.

- Сегодня на первом этаже сняли ливневки, оказалось, что желобы забиты тряпками и пластиковыми вилками, которые мешали вытекать воде на первом этаже. Вода в связи с этим скапливалась на крыше и затопляла техническое помещение. Сейчас проблема устранена. Надеемся, что больше с такой ситуацией не столкнемся, - отчитались в управляющей компании. 

Фото и видео: читатели V102.RU

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