Стали известны подробности о личности задержанного за попытку взлома банкомата во Фроловском районе Волгоградской области 29-летнего местного жителя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники, ранее мужчина находился в зоне СВО в качестве добровольца на полугодичном контракте.

— Он вернулся из зоны боевых действий в марте этого года. Ранее был судим за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в 2019 году, — рассказал источник.

По версии следствия, в поселке Пригородный 19 июля 2024 года по улице 40 лет Октября, 338 злоумышленник попытался ломом вскрыть банкомат, но потерпел неудачу. Действия молодого человека попали на видео. Финансовое учреждение объявило награду за помощь в поимке дерзкого налетчика. Также в торговом зале сетевого магазина он разворотил несколько касс.

Напомним, 22 июля стало известно, что полицейские задержали неудачливого грабителя. Мужчина признал свою вину. Следствие будет выступать с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Очевидно, что теперь ему вменяют покушение на кражу.

