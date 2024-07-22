Происшествия

Под Волгоградом пойман горе-грабитель, погоревший на взломе банкомата

Происшествия 22.07.2024 17:23
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22.07.2024 17:23


В посёлке Пригородный Фроловского района Волгоградской области полицейские поймали злоумышленника, который пытался ограбить банкомат. Как сообщает ИА «Высота 102», преступником оказался ранее судимый 29-летний местный житель.

Напомним, 19 июля неизвестный с помощью лома пытался вскрыть устройство для выдачи наличных, однако потерпел неудачу.

- Завершить преступление до конца злоумышленнику не удалось по независящим от него причинам. С места преступления он скрылся, не успев похитить деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в содеянном злоумышленник сознался. В настоящее время полицейские ходатайствуют о заключении молодого человека под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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