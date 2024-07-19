19 июля во Фроловском районе Волгоградской области неизвестный мужчина пытался незамысловатым способом улучшить своё благосостояние. Как сообщает ИА «Высота 102», в поселке Пригородный мужчина ломом вскрыл банкомат.





- В час ночи злоумышленник пытался совершить кражу денежных средств из банкомата в поселке Пригородный Фроловского района Волгоградской области по адресу: ул. 40 лет Октября, 338. Он был среднего роста, одет в темную куртку с капюшоном, на ногах кроссовки черного цвета, на лице маска с принтом, - рассказали в пресс-службе «Сбера».

Cотрудники банка просят очевидцев, владеющих информацией о мужчине, который разнес ломом устройство для выдачи наличных, выйти на связь по телефону +7 903 375 22 04. За информацию, которая поможет в поиске злоумышленника, объявлено вознаграждение.

Фото и видео: Сбер