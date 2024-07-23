Расследования

Пытавшийся убить волгоградку сын экс-депутата Осипова избежал тюрьмы

Расследования 23.07.2024 11:26
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23.07.2024 11:26


По уголовному делу Анатолия Осипова, обвиняемого по четырем статьям УК, в том числе в покушении на убийство 18-летней жительницы Волгограда судом вынесено постановление в порядке главы 51 УПК о применении принудительных мер медицинского характера, сообщает V102.RU. 

Судебные заседания в отношении сына бывшего депутата гордумы четвертого созыва (2008-2013 гг.) по избирательному округу № 2 Тракторозаводского района Андрея Осипова, скончавшегося во время игры в футбол в 2013 году, проходили в закрытом режиме. К слову отец подсудимого, являлся в свое время близким соратником и другом убитого криминального авторитета Владимира Кадина. 

Анатолию Осипову вменяли незаконное лишение свободы, покушение на убийство, умышленное уничтожение имущества и оскорбление представителя власти. По версии следствия, в мае 2023 года фигурант дела устроил кровавый стрим в прямом эфире в Краснооктябрьском районе Волгограда в доме № 18 по улице Высокой.

Осипов пытал молодую девушку, якобы пытаясь изгнать из нее демонов. Мучитель называл свою жертву «Люцифером», бил ее, приставлял к голове пистолет. Следствием установлено, что он произвел не менее шести выстрелов в пол из травматического оружия, после чего нанес своей жертве не менее 50 ударов руками, ногами, а также пистолетом в область головы и тела. Садист также не давал своей жертве покинуть квартиру, разбив ее телефон. 

Осипова, находившегося в наркотическом опьянении, задержали в тот же день полицейские. На заседании по мере пресечения последний вел себя неадекватно, оскорблял пристава и обращался к себе со стороны. 

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин усомнился в невменяемости кровавого стримера. Потерпевшая по делу не согласилась с результатами заключения судебно-психиатрической экспертизы. 

Видео: Анатолий Осипов / соцсети

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