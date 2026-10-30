



Жители дома №5 по ул. Ухтомского в Волгограда сообщили радостную весть – вечером 29 октября в их трехэтажке, наконец, впервые с начала отопительного сезона потеплели батареи.

- Спасибо большое и «Высоте 102», и прокуратуре за помощь в решении нашей проблемы. Мы уже не верили, что кто-то сможет заставить нашу управляющую компанию выполнить свои прямые обязанности и наладить отопление в доме, - поделились волгоградцы.

Напомним, жители дома №5 по ул. Ухтомского накануне, 29 октября, обратились в редакцию ИА «Высота 102» с просьбой осветить их проблему – отсутствие тепла в трехэтажке с начала отопительного сезона. Горожане неоднократно жаловались руководству УК на то, что замерзают в своих квартирах, и сначала верили обещаниям коммунальщиков оперативно решить этот вопрос.

Однако на днях терпение у жильцов лопнуло. Они нагрянули в офис УК и в ультимативной форме потребовали подать тепло в квартиры. При этом руководитель управляющей компании пытался заверить жильцов, что ресурс в дом поступает, а все дело – в завоздушивании системы. Горожане требовали от директора пройти вместе с ними и убедиться, что батареи в квартирах ледяные, но он не сдвинулся с места.

А накануне волгоградцы пришли на прием в районную прокуратуру и пожаловались на бездействие коммунальщиков. После чего батареи чуть нагрелись, однако через некоторое время от тепла не осталось и следа.

Во время общения корреспондента V102.RU с руководителем УК «Kvartal34» Владиславом Барабановым прозвучало заверение, что 29 октября в дом придут рабочие, которые проверят систему отопления.

Как выяснилось, вечером в квартиры жителей, наконец, поступило тепло.



