В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили о задержании мужчины, который «изгонял бесов» из своей знакомой во время стрима в Instagram. По информации полицейских, в квартире волгоградца обнаружен травматический пистолет. Организована проверка.





Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о пытках в прямом эфире, которые устроил сегодня, 18 мая, 31-летний Анатолий Осипов. Редакция опубликовала видео, которое мужчина разместил в соцсети, а очевидцы сообщили о его задержании. В ответ на редакционный запрос в главке полиции подтвердили факт задержания.

– 18 мая в подразделения волгоградской полиции обратились несколько граждан, которые сообщили, что в одной из социальных сетей во время прямой трансляции неизвестный угрожал расправой девушке. При этом на ее лице были следы телесных повреждений, а в руках мужчины был предмет, похожий на огнестрельное оружие. Отдельные признаки свидетельствовали о том, что события происходили в городе Волгограде. В кратчайшие сроки полицейские установили место событий и личность угрожавшего, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же с различными травмами обнаружена 18-летняя жительница областного центра. Ее доставили в медицинское учреждение.





Во время осмотра места происшествия в квартире дома №18А по улице Высокой был обнаружен и изъят зарегистрированный травматический пистолет.

– По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – уточняют в главке МВД.

По информации собственного источника «Высоты 102», Анатолий Осипов является сыном Андрея Осипова, бывшего в свое время близким соратником криминального авторитета Владимира Кадина.

*запрещен на территории Российской Федерации

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, Анатолий Осипов / соцсети