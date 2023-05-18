Происшествия

«Я ваш бог»: в Волгограде сын соратника Кадина устроил кровавый стрим с пытками в Instagram*

Происшествия 18.05.2023 16:52
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18.05.2023 16:52


В Волгограде 18 мая на улице Высокой, в доме №18а в Краснооктябрьском районе, по словам читателей ИА «Высота 102», был задержан молодой мужчина, который в прямом эфире пытал молодую девушку, якобы изгоняя из нее бесов. В распоряжении информагентства появилась запись шокирующего стрима, который мужчина вел в Instagram*. Волгоградец называл свою жертву «люцифером», избивал ее, приставлял пистолет к голове, нес очевидный бред и заставлял повторять девушку то же самое. 


Как стало известно ИА «Высота 102», задержанным оказался 31-летний Анатолий Андреевич Осипов – сын Андрея Осипова, близкого соратника и друга убитого криминального авторитета Владимира Кадина. По информации источника информагентства, семья Осипова владела землей в районе Мамаева кургана, однако после смерти главы семейства вдова продала участок за очень крупную сумму денег. 

– В семье, кроме Анатолия, есть еще один сын. Мальчик благополучный, учится в МГУ. В Москве живет и вдова Осипова, мать Анатолия, – рассказал собеседник «Высоты 102», также увидевший 18 мая кровавый стрим в социальной сети. – Мать обеспечила Анатолия – приобрела ему квартиру на Селенгинской в Волгограде за 10 миллионов, BMW «пятерку» за 4 миллиона, дала ему денег на бизнес. У него фирма «Премиум-Инвест», работает по госконтрактам. Один из последних – ремонт помещений в академии МВД.


По информации знакомых семьи Осиповых, Анатолий регулярно употребляет запрещенные вещества. 

– Недавно лечился в Астрахани, в рехабе, где провел полгода, – рассказывают волгоградцы. – Вышел оттуда, некоторое время не употреблял наркотики, однако затем сорвался. Он разведен, ребенку уже около 12 лет.

Данное обстоятельство могло бы прояснить, почему во время стрима Осипов говорит о себе как о постороннем человеке и одновременно называет себя богом.

–  Анатолий Осипов - это мой сын в обличии человека, который ранее был апостолом Михаилом, – вещает мужчина. – Я ваш бог <...>Я создавал только вот это все, зеленое (показывает рукой на территорию под балконом, – Прим.ред). Православные, я за вас. Запад, теряйся, я иду за тобой. Я пришел вас всех съесть. 

Во время стрима Осипов называет не только свою жертву «демоном», но также родного брата, который пытался дозвониться ему во время прямого эфира, а также друзей. 

– Анатолий может быть очень опасен, когда в невменяемом состоянии. Но когда он не употребляет наркотики, он спокойный и добрый, – сообщают знакомые с Осиповым. – Он несколько раз попадался на воровстве, брал деньги, не отдавал. Мать потом возмещала причиненный ущерб и дела не возбуждались по примирению сторон. В последнее время, находясь в наркотическом состоянии, он заявляет, что ему «вживили мозги Кадина».

Редакция «Высоты 102» направила запрос по факту данного инцидента в ГУ МВД России по Волгоградской области. По словам жителей дома на улице Высокой, Осипов был задержан днем, девушку с места происшествия увезла скорая. 

*запрещен на территории Российской Федерации

Фото, видео: Анатолий Осипов, соцсети 

Скриншот: Яндекс.Карты 

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