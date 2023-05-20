Расследования

«Толик, ты все понимаешь»: суд в Волгограде арестовал устроившего треш-стрим сына бывшего депутата

Расследования 20.05.2023 11:41
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20.05.2023 11:41




Сегодня в Волгограде Краснооктябрьский районный суд заключил  под стражу подозреваемого в незаконном лишении свободы и покушении на убийство молодой девушки Анатолия Осипова. Об этом сообщила V102.RU старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова. 31-летний Анатолий Осипов будет изолирован от общества до 18 июля.
На судебном заседании Анатолий Осипов сопротивлялся,  когда приставы пытались сопроводить его в клетку. Он вел себя снова странно и  обращался  к себе со стороны.
- Я сделал для вас все… Толик, скажи ему… Что за е…? Вы опять делаете ошибку… Ты все понимаешь, Толик… Сыновья, Толик…, - бормотал он.
Напомним, Анатолий Осипов, оказавшись в гостях у 18-летней девушки, в ходе онлайн трансляции избивал хозяйку квартиры, а также производил в нее выстрелы из травматического пистолета. Несчастную жертву он пытал почти сутки. Стример называл девушку «Люцифером», а себя – «Богом», при этом обращался к себе от имени умершего отца.
В правоохранительные органы обратились подписчики его аккаунта, которые увидели ужасную картину в прямом эфире. Осипов был задержан сотрудниками полиции, девушке оказали медицинскую помощь.
В ходе допроса свою вину мужчина признал, однако от дачи показаний отказался.
Анатолий Осипов является сыном бывшего депутата Волгоградской гордумы Андрея Осипова, который умер в 2013 году во время игры в футбол. Андрей Осипов был  соратником убитого Владимира Кадина. По свидетельству тех кто знал семью Осиповых, Анатолий употребляет наркотические вещества и лечился от зависимости в рехабе в Астрахани. Арестованный владеет строительной фирмой, работающей по госконтрактам в регионе.

Видео СУ СК по Волгоградской области




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