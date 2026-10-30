



Почти каждый четвёртый житель Волгоградской области - пенсионер. Согласно проекту «Если быть точным», доля волгоградцев пенсионного возраста от общего числа населения достигает 25,44%, что делает регион одним из наиболее быстро стареющих в России.



Этот рейтинг, основанный на данных на начало 2025 года, скорее отражает тенденцию, чем текущую реальность. В расчёт бралось количество людей пенсионного возраста независимо от того, получают они пенсию или нет. В целом по России на этот момент проживало 35 миллионов пенсионеров, что составляет 24% населения. Основные факторы старения населения - низкая рождаемость и отток молодых людей из региона.



Ещё одна характерная черта - гендерный дисбаланс - семь из десяти пенсионеров в России - это женщины. Доля женщин среди пенсионеров составляет 31%, а мужчин - 16%.



фото: ИИ-иллюстрация