Бастрыкин усомнился в невменяемости кровавого стримера из Волгограда

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о покушении на убийство 18-летней девушки, которую в прямом эфире одной из соцсетей пытал 31-летний Анатолий Осипов — сын Андрея Осипова — близкого соратника и друга убитого криминального авторитета Владимира Кадина.

— В СМИ и социальной сети сообщается о несогласии с ходом установления обстоятельств покушения на убийство 18-летней девушки в городе Волгограде. В мае текущего года местный житель в состоянии наркотического опьянения на протяжении суток избивал ее, стрелял в нее из травматического пистолета, высказывал в ее адрес угрозы убийством, ведя онлайн-трансляцию издевательств. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан невменяемым, с чем потерпевшая несогласна, — заявили в информационном центре СК РФ.

Уточняется, что Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрия Буравцова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о необходимости проведения повторной судебной экспертизы.

Напомним, в Краснооктябрьском районе Волгограда 18 мая на улице Высокой, 18а, по словам читателей «Высоты 102», задержали мужчину, якобы изгонявшего в прямом эфире под пытками из молодой девушки бесов. В распоряжении информагентства появилась запись шокирующего стрима, на которой волгоградец называл свою жертву «люцифером», избивал ее, приставлял пистолет к голове, нес очевидный бред и заставлял повторять девушку то же самое.

Коллаж: ИА «Высота 102»

Видео: Анатолий Осипов / соцсети

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