Шесть столичных рейсов отменены в аэропорту Волгограда 30 октября





Сегодня, 30 октября, пассажиры, планирующие перелёт в Москву или возвращающиеся из столицы, столкнулись с отменами рейсов.



Сразу три борта не прилетят в Волгоград - DP 6965, SU 1758, S7 2143. Аналогично, под отмену попали и три авиарейса, которые должны были следовать в столицу - DP 6966, SU 1759, S7 2144.



Отметим, в Волгоградской области с ночи объявлена беспилотная опасность. Тем не менее, аэропорт Волгограда не прекращал свою работу. Однако в Москве аэропорты Домодедово и Шереметьево были закрыты, а после возобновления работы пока принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отражена атака 25 БПЛА, которые летели на Москву.