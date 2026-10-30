На майские праздники волгоградцы отдохнут шесть дней





4 ноября волгоградцев ждёт выходной по случаю Дня народного единства. А также впереди новогодние праздники, которые по праву можно назвать мини-отпуском. Тем не менее граждане уже задумываются о майских праздниках, так как отдых весной всегда особенно желанный.



Напомним, согласно производственному календарю, в 2027 году нерабочими днями будут дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Но нужно учитывать, что те, кто работают по сменному графику, будут отдыхать в соответствии с установленным на работе расписанием.