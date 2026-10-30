3382 здания сдали в Волгоградской области за 9 месяцев

В Волгоградстате подвели итоги строительства объектов различного назначения за январь-сентябрь 2026 года. По информации ведомства, за этот период в регионе ввели в эксплуатацию 3382 жилых и нежилых зданий.
Большая часть из общего количества объектов, 93,4%, – это жилые дома. 103 МКД возвели застройщики, а 3056 домов построили для себя жители.
Также в регионе появились 223 новых здания нежилого назначения: 91 – это коммерческие объекты, 67 – сельскохозяйственные, 25 – промышленные и 11 – административные.