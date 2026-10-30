3382 здания сдали в Волгоградской области за 9 месяцев

Федеральные новости

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели девушки на мосту под Ростовом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о гибели автомобилистки в станице Кривянской Ростовской области. В январе 2026 года её машина упала с аварийного моста в...