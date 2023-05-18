Здоровью 18-летней жертвы стримера-«экзорциста» из Волгограда ничего не угрожает

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос ИА «Высота 102» сообщили о состоянии 18-летней девушки, которую в прямом эфире пытал 31-летний мужчина. По информации облздрава, ее здоровью ничего не угрожает.

Напомним, сегодня, 18 мая, во время продолжительного стрима в Instagram* Анатолий Осипов, называя себя «богом», изгонял демонов из своей знакомой – жительницы Волгограда. Называя 18-летнюю девушку «люцифером», он бил ее, приставлял к голове травматический пистолет и заставлял повторять за собой несвязные вещи. Оказавшись наедине с мужчиной в квартире дома №18А на улице Высокой в Краснооктябрьском районе, волгоградка была вынуждена подчиняться его воле.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, после нескольких сообщений от подписчиков Осипова, поступивших в полицию, оперативно было установлено место нахождения стримера-экзорциста. Мужчина был задержан, а девушка доставлена в больницу.

– Пострадавшая была доставлена в ГКБ СМП №25, проведено комплексное обследование, оказана помощь, – прокомментировали в облздраве. – Девушка направлена на амбулаторное лечение.

Читатели информагентства сообщили подробности о личности «экзорциста».





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