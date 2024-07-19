Под Волгоградом разыскивают водителя иномарки, сбившего пенсионерку





В Камышинском районе Волгоградской области иномарка сбила пожилую женщину. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось в селе Умет. Водитель наехал на пенсионерку, после чего скрылся с места ДТП.

- В 20:30 неустановленный водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, совершил наезд на припаркованный у дома №3 пер. Крымский с. Умет автомобиль «Нива», после чего совершил наезд на стоящую рядом с автомобилем 58-летнюю женщину. После чего водитель автомобиля Volkswagen скрылся с места ДТП, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате произошедшего пожилая женщина получила серьёзные травмы и была госпитализирована прибывшей на место каретой скорой помощи. Водителя иномарки в настоящее время разыскивают правоохранительные органы.

Фото из архива ИА «Высота 102»