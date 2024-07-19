Происшествия

Под Волгоградом разыскивают водителя иномарки, сбившего пенсионерку

Происшествия 19.07.2024 09:49
0
19.07.2024 09:49


В Камышинском районе Волгоградской области иномарка сбила пожилую женщину. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось в селе Умет. Водитель наехал на пенсионерку, после чего скрылся с места ДТП.

- В 20:30 неустановленный водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, совершил наезд на припаркованный у дома №3 пер. Крымский с. Умет автомобиль «Нива», после чего совершил наезд на стоящую рядом с автомобилем 58-летнюю женщину. После чего водитель автомобиля Volkswagen скрылся с места ДТП, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате произошедшего пожилая женщина получила серьёзные травмы и была госпитализирована прибывшей на место каретой скорой помощи. Водителя иномарки в настоящее время разыскивают правоохранительные органы.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.07.2024 10:58
Происшествия 19.07.2024 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2024 19:50
Происшествия 18.07.2024 19:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2024 17:48
Происшествия 18.07.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2024 13:17
Происшествия 18.07.2024 13:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2024 11:23
Происшествия 18.07.2024 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2024 10:50
Происшествия 18.07.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2024 09:42
Происшествия 18.07.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2024 21:36
Происшествия 17.07.2024 21:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2024 17:59
Происшествия 17.07.2024 17:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2024 16:28
Происшествия 17.07.2024 16:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2024 15:08
Происшествия 17.07.2024 15:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2024 12:56
Происшествия 17.07.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2024 11:03
Происшествия 17.07.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2024 09:58
Происшествия 17.07.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2024 09:56
Происшествия 17.07.2024 09:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:48
Волгоградских болельщиков 22 июля бесплатно развезут 2 электричкиСмотреть фотографии
12:35
Кровельный пирог: в парке Волгограда появятся травяные крышиСмотреть фотографии
12:25
Волгоградский аэропорт не затронул мировой компьютерный сбойСмотреть фотографии
12:13
Курортный ажиотаж всколыхнул инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде на 3 часа задержали курортный поездСмотреть фотографии
11:39
Сотрудница ВТЗ победила в региональном конкурсе лучших наставниковСмотреть фотографии
11:02
Елена Исинбаева лишится места в комиссии МОКСмотреть фотографии
10:58
Никто из прохожих не помог: в Волжском камеры засняли жёсткий наезд «Лады» на пенсионеркуСмотреть фотографии
10:30
В Волжском разыскивают мужчину в черных шлепанцах и брюкахСмотреть фотографии
10:19
Болельщики и игроки «Ротора» обменялись подарками на открытой тренировкеСмотреть фотографии
10:18
Сергей Бурунов и Елена Летучая посетили производство в ВолжскомСмотреть фотографии
10:01
Мэрия Волгограда требует от поставщика троллейбусов более 86 млн за просрочку доставкиСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом разыскивают водителя иномарки, сбившего пенсионеркуСмотреть фотографии
08:43
В поселке Горьковский Волгограда восстановили подачу водыСмотреть фотографии
08:26
Под Волгоградом главу района с обезвоженным городом ищут на конкурсеСмотреть фотографии
08:14
Под Волгоградом чиновники заверили жителей в безопасности червивой водыСмотреть фотографии
07:50
Чернокожих строителей и курьеров набирают в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:59
Волгограду пообещали два дня обильных дождейСмотреть фотографии
21:26
Облкомтруд объяснил, что ждет волгоградцев после реорганизации Центра занятостиСмотреть фотографии
21:03
Покусавшего сотрудников ГИБДД волгоградца оштрафовали на 10 тысячСмотреть фотографии
20:33
Строители случайно нарушили водоснабжение поселка в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:11
Гандболистка «Динамо-Синары» покинула клуб из-за проблем со здоровьемСмотреть фотографии
19:50
В больнице Волгограда скончался выпавший из окна годовалый малышСмотреть фотографии
19:13
Память фронтовика и почетного гражданина Максима Загорулько увековечат в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:55
Клиента закладчиков осудили в Волгограде на 15 лет за убийственный поджогСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде заменили первый километр линии СТСмотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом огнеборцы ликвидировали крупное возгорание на площади 700 кв. метровСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде суд отправил под домашний арест подозреваемого по делу о взрыве на КНССмотреть фотографии
17:10
Под Волгоградом «Веста» снесла палатку с арбузами после ДТП с джипом: есть погибшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
Душившей дочь блогеру Ахметовой отказали в восстановлении родительских правСмотреть фотографии
 