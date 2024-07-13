Феерия голов на Волгоград Арене: 4:2 в пользу «Зенита»

Второй тайм матча за Суперкубок оказался богатым на голы. Как сообщает V102.RU, сначала Никита Кривцов из «Краснодара» забил первый гол в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок. Трибуны фанатов «Краснодара» подпрыгнули в диком восторге.



«Краснодар» начал второй тайм довольно активно. «Зенит», в свою очередь, видимо, уверовав в свое преимущество, несколько расслабился. Однако уже через три минуты Максим Глушенков оформил дубль. Но тут же отличился Федор Смолов из «Краснодара». Сейчас счет - 4:2 в пользу питерского клуба.



К слову, Федор Смолов вернулся в краснодарский клуб спустя шесть лет и тут же отличился. А тем временем в составах команд провели замены. За «Краснодар» вышел воспитанник питерского клуба Данила Козлов.



Болельщики пустили по трибунам слабую волну.

