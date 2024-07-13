На матч Суперкубка в Волгограде проданы все билеты





Все билеты на сегодняшний матч OLIMBET Суперкубка России на Волгоград Арене между питерским «Зенитом» и «Краснодаром» проданы, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.





Фото Павла Мирошкина/V102.RU



В организации рассказали, что игру с участием действующих чемпионов страны и серебряных призеров премьер-лиги сезона 23-24 посетят более 42 тысяч зрителей с учетом зон безопасности. Напомним, что стадион вмещает более 45 тысяч мест. Те, кто не смогут попасть на предстоящий поединок, имеют возможность посмотреть прямую трансляцию финала на федеральном телеканале «Матч ТВ».Отметим, что Суперкубок и медали уже доставлены на Волгоград Арену. Также болельщиков на стадионе ожидает яркая предматчевая шоу-программа с участием известных артистов.