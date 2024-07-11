Спикера Волгоградской облдумы представят к госнаграде

Председателя Волгоградской облдумы Александра Блошкина представят к награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект постановления был утвержден профильным комитетом облдумы и сегодня, 11 июля, был вынесен для рассмотрения на заседании регпарламента.

В пояснительной записке указано, что проектом постановления предполагается ходатайствовать перед губернатором Волгоградской области о представлении Александра Блошкина к государственной награде за значительный вклад в развитие парламентаризма, законодательства Волгоградской области и активную общественно-политическую деятельность.

С такой инициативой выступили руководители всех пяти политических фракций Волгоградской облдумы действующего созыва.

Напомним, что в сентябре текущего года в Волгоградской области пройдут выборы депутатов уже нового созыва Волгоградской облдумы, а также губернатора.