Губернаторы Ростовской и Волгоградской областей провели встречу

В Волгограде 10 июля прошла встреча губернаторов Ростовской и Волгоградской областей. Андрей Бочаров и Василий Голубев обсудили вопросы взаимодействия и задачи стратегического развития территорий субъектов. Особое внимание главы регионов уделили реализации совместных экологических проектов.

Отметим, что встреча губернаторов Волгоградской и Ростовской областей состоялась перед началом конференции по реабилитации Донского бассейна, который испытывает сходные с Волго-Ахтубинской поймой проблемы из-за антропогенных и природно-климатических факторов. Сегодня в ходе конференции ее участники планируют обсудить вопросы сохранения водных объектов с учетом климатических изменений. По итогам обсуждения в федеральный центр будут направлены совместно выработанные предложения.

Напомним, что Волгоградская область выступила одним из инициаторов разработки и реализации комплексного плана систематизированных, научно обоснованных мероприятий по восстановлению рек Донского бассейна и Цимлянского водохранилища. В регионе уже реализуются мероприятия, предусмотренные планом. Так, в течение 2021 и 2022 годов Волгоградская область провела инвентаризацию на своей территории и составила перечень рек Донского бассейна, нуждающихся в восстановлении в первоочередном порядке.