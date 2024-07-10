Политика

Губернаторы Ростовской и Волгоградской областей провели встречу

Политика 10.07.2024 11:41
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10.07.2024 11:41


В Волгограде 10 июля прошла встреча  губернаторов Ростовской и Волгоградской областей. Андрей Бочаров и Василий Голубев обсудили  вопросы взаимодействия и задачи стратегического развития территорий субъектов. Особое внимание главы регионов уделили реализации совместных экологических проектов. 

Отметим, что встреча губернаторов Волгоградской и Ростовской областей состоялась перед началом конференции по реабилитации Донского бассейна, который испытывает сходные с Волго-Ахтубинской поймой проблемы из-за антропогенных и природно-климатических факторов.  Сегодня в ходе конференции ее участники планируют обсудить вопросы сохранения водных объектов с учетом климатических изменений. По итогам обсуждения  в федеральный центр будут направлены совместно выработанные предложения. 

Напомним, что Волгоградская область выступила одним из инициаторов разработки и реализации комплексного плана систематизированных, научно обоснованных мероприятий по восстановлению рек Донского бассейна и Цимлянского водохранилища. В регионе уже реализуются мероприятия, предусмотренные планом. Так, в течение 2021 и 2022 годов Волгоградская область провела инвентаризацию на своей территории и составила перечень рек Донского бассейна, нуждающихся в восстановлении в первоочередном порядке. 


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