Нового главврача Новоаннинской ЦРБ нашли в наркодиспансере

В Волгоградской области совет по вопросам кадровой политики при облздраве утвердил в должности главного врача Новоаннинской ЦРБ Дзагоеву Элеонору. По информации комитета, ранее специалист занимала должность заведующей диспансерно-поликлиническим отделением Красноармейского района областного наркодиспансера.

– Элеонора Дзагоева выпускница Волгоградского медицинского университета, прошла профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2019 году, «Психиатрия-наркология» в 2018 году, окончила интернатуру по специальности психиатрия в ВолгГМУ. Имеет действующие сертификаты специалиста «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Организация здравоохранения и общественное здоровье», – сообщили 9 июля в комитете здравоохранения Волгоградской области.

С 2017 года Дзагоева начала работать врачом-психиатром, в наркодиспансере принимала пациентов как врач-психиатр-нарколог.

– Перед новым руководителем учреждения поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы, – уточняют в облздраве.

Фото: облздрав / t.me