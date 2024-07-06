Волгоградские неонатологи выходили 900-граммового малыша





Неонатологи клинической больницы №5 Волгограда выходили мальчика весом чуть более 900 граммов. Как рассказали V102.RU в облздраве, кроха появился на свет в областном перинатальном центре №1. Его мама была на двадцать восьмой неделе беременности. Феликс родился с критически низким весом - 970 граммов. В отделение патологии новорожденных и недоношенных детей неонатологического корпуса клинической больницы №5 новорожденный попал на 31-е сутки. Неонатологи клинической больницы №5 Волгограда выходили мальчика весом чуть более 900 граммов. Как рассказали V102.RU в облздраве, кроха появился на свет в областном перинатальном центре №1. Его мама была на двадцать восьмой неделе беременности. Феликс родился с критически низким весом - 970 граммов. В отделение патологии новорожденных и недоношенных детей неонатологического корпуса клинической больницы №5 новорожденный попал на 31-е сутки.

- Сначала ребенок находился в кювезе, получал все необходимое лечение и питание через зонд. А после достижения веса 1500 граммов малыша перевели в условия кроватки с подогревом на совместное пребывание с мамой, - рассказала лечащий врач неонатолог Снежанна Гулова. - Благодаря позитивному настрою мамы и активному участию в выхаживании малыш начал активно прибавлять вес.Домой парень с мужским характером уехал уже с весом 2795 грамм. Мама Люда обратилась со словами благодарности к врачам, которые спасли ее ребенка.- Месяц борьбы в роддоме и почти 2 месяца в больнице. Много было слёз и страхов, но благодаря нашим врачам, коллективу заботливых медсестер больницы №5, которые отчаянно за нас переживали и верили в наше выздоровление - у нас всё получилось! Спасибо всем, кто был причастен к этому чуду! - не сдержала эмоций счастливая мама.