Здравоохранение

Волгоградские неонатологи выходили 900-граммового малыша

Здравоохранение 06.07.2024 08:17
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06.07.2024 08:17


Неонатологи клинической больницы №5 Волгограда  выходили мальчика весом чуть более  900 граммов. Как рассказали V102.RU в облздраве, кроха появился на свет в областном перинатальном центре №1. Его мама была  на двадцать восьмой неделе беременности. Феликс родился с критически низким весом -  970 граммов. В отделение патологии новорожденных и недоношенных детей неонатологического корпуса клинической больницы №5 новорожденный попал на 31-е сутки.
- Сначала ребенок находился в кювезе, получал все необходимое лечение и питание через зонд. А после достижения веса 1500 граммов  малыша перевели в условия кроватки с подогревом на совместное пребывание с мамой, - рассказала лечащий врач неонатолог Снежанна Гулова. - Благодаря позитивному настрою мамы и активному участию в выхаживании  малыш начал активно прибавлять вес.
Домой парень с мужским характером уехал уже с весом 2795 грамм. Мама Люда обратилась со словами благодарности к врачам, которые спасли ее ребенка.  
- Месяц борьбы в роддоме и почти 2 месяца в больнице. Много было слёз и страхов, но благодаря нашим врачам, коллективу заботливых медсестер больницы №5, которые отчаянно за нас переживали и верили в наше выздоровление - у нас всё получилось! Спасибо всем, кто был причастен к этому чуду! - не сдержала эмоций счастливая мама.


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