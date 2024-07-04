Федерация бокса дала «пожизненное» бойцу Джавиду Рзаеву

Боксера Джавида Рзаева пожизненно отстранили от спортивных соревнований под эгидой Федерации бокса России. Такое решение, сообщает «СарИнформ», было принято после оскорблений спортсменом соперника по национальному признаку.

– Инцидент произошел 22 мая на соревнованиях Кулачной лиги Hardcore FC в Дубае. В тот день Рзаев бился с Сергеем Приходько. После боя Рзаев залез на канаты и оскорбил наблюдавшего за боем спортсмена Артура Кулинского. В частности, он назвал его «русской свиньей» и «сукой», – напоминают саратовские журналисты. – Когда история получила общественный резонанс, энгельсит публично извинился. Но Федерация все же запретила ему выступать.

Также сообщается, что боксера Рзаева в настоящее время проверяют сотрудники органов внутренних дел. Вполне вероятно, что после публичных высказываний он может быть привлечен к уголовное ответственности за экстремизм.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»