Под Волгоградом задержали 17-летнего парня после потасовки с полицией

В Волгоградской области задержали участника драки с полицейским нарядом в рабочем поселке Быково, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

— Подозреваемый задержан. Это несовершеннолетний, ему 17 лет, — уточнили в волгоградском следкоме.

Ранее глава СКР затребовал доклад от руководителя СУ СКР по региону Василия Семенова. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Напомним, потасовку полицейских с молодчиками на главной площади в Быково сняли на видео. Инцидент произошел вечером 21 июня — молодежь не подчинилась законным требованиям сотрудников ДПС.