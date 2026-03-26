Что ждёт «Ротор» в Новороссийске после победы над лидером





В воскресенье, 29 марта, «Черноморец» (Новороссийск) и «Ротор» (Волгоград) сыграют в рамках 26-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу. Команды примет стадион «Центральный» в 16:30 по московскому времени.

Клубы сегодня решают разные задачи: хозяевам нужны очки, чтобы оторваться от зоны вылета, а гостям – необходимо побеждать, чтобы подняться в зону стыковых матчей.

В последних трёх очных встречах наблюдается относительное равенство: «Ротор» одержал одну победу, один матч завершился вничью, и одна победа осталась за «Черноморцем»; разница мячей – 4:3 в пользу волгоградцев.

В текущем сезоне новороссийцы провели дома 12 матчей, забив 17 мячей (в среднем 1,42 за игру) и пропустив 13 (в среднем 1,08). Всего в 25 играх команда одержала семь побед, потерпела одиннадцать поражений и семь раз сыграла вничью, набрав 28 очков и занимая 14‑е место в турнирной таблице.

«Ротор» сыграл в гостях 13 матчей, забив 11 мячей (в среднем 0,85 за игру) и пропустив 13 (в среднем 1 мяч за игру). По итогам 25 игр волгоградцы набрали 36 очков: девять побед, семь поражений и девять ничьих. Команда занимает седьмое место.

Специалисты отмечают, что домашний фактор может сыграть решающую роль: «Черноморец» на своём поле демонстрирует атакующий футбол и много забивает. «Ротор», в свою очередь, отличается надёжной обороной и умеет эффективно контратаковать. По прогнозам гуру статистики, матч может завершиться ничьей со счётом 1:1.

Букмекеры оценивают шансы команд следующим образом: коэффициент на победу «моряков» – 2,9, на ничью – также 2,9, а на победу гостей – 2,5.

Но аналитики видят другой расклад. «Ротор» вошёл в весну в хорошей форме. В четырёх проведённых матчах волгоградцы сыграли на равных с лидерами Первой лиги: «Спартаком», «Уралом» и КАМАЗом, а идущий на первом месте Факел вовсе обыграли. В гостях сине-голубые часто играют вничью, но сейчас они выглядит предпочтительнее. Беспроигрышная серия волжан после рестарта сезона, победа над лидером и уверенная игра на последнем рубеже делают их претендентами на победу.

Александр Веселовский