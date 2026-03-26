Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
 ЦБ и кабмин планируют сделать карту «Мир» единой для доступа к льготам
Центральный банк и Правительство РФ планируют сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем льготам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 26 марта на пленарном заседании Госдумы.  – ...
Что ждёт «Ротор» в Новороссийске после победы над лидером

В воскресенье, 29 марта, «Черноморец» (Новороссийск) и «Ротор» (Волгоград) сыграют в рамках 26-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу. Команды примет стадион «Центральный» в 16:30 по московскому времени.

Клубы сегодня решают разные задачи: хозяевам нужны очки, чтобы оторваться от зоны вылета, а гостям – необходимо побеждать, чтобы подняться в зону стыковых матчей.

В последних трёх очных встречах наблюдается относительное равенство: «Ротор» одержал одну победу, один матч завершился вничью, и одна победа осталась за «Черноморцем»; разница мячей – 4:3 в пользу волгоградцев.

В текущем сезоне новороссийцы провели дома 12 матчей, забив 17 мячей (в среднем 1,42 за игру) и пропустив 13 (в среднем 1,08). Всего в 25 играх команда одержала семь побед, потерпела одиннадцать поражений и семь раз сыграла вничью, набрав 28 очков и занимая 14‑е место в турнирной таблице.

«Ротор» сыграл в гостях 13 матчей, забив 11 мячей (в среднем 0,85 за игру) и пропустив 13 (в среднем 1 мяч за игру). По итогам 25 игр волгоградцы набрали 36 очков: девять побед, семь поражений и девять ничьих. Команда занимает седьмое место.

Специалисты отмечают, что домашний фактор может сыграть решающую роль: «Черноморец» на своём поле демонстрирует атакующий футбол и много забивает. «Ротор», в свою очередь, отличается надёжной обороной и умеет эффективно контратаковать. По прогнозам гуру статистики, матч может завершиться ничьей со счётом 1:1.

Букмекеры оценивают шансы команд следующим образом: коэффициент на победу «моряков» – 2,9, на ничью – также 2,9, а на победу гостей – 2,5.

Но аналитики видят другой расклад. «Ротор» вошёл в весну в хорошей форме. В четырёх проведённых матчах волгоградцы сыграли на равных с лидерами Первой лиги: «Спартаком», «Уралом» и КАМАЗом, а идущий на первом месте Факел вовсе обыграли. В гостях сине-голубые часто играют вничью, но сейчас они выглядит предпочтительнее. Беспроигрышная серия волжан после рестарта сезона, победа над лидером и уверенная игра на последнем рубеже делают их претендентами на победу.

Александр Веселовский

16:00
Через 5 дней некоторым волгоградцам поднимут пенсииСмотреть фотографии
15:50
94-летняя дитя Сталинграда лишилась жилья после пожараСмотреть фотографии
15:08
Волгоградцев предупредили о наступлении со степей гигантских клещей-спринтеровСмотреть фотографии
15:07
«Среди нас – сумасшедший»: маньяк из поселка Волгограда продолжает убиватьСмотреть фотографии
14:47
Пасха ни при чем? ЦБ объяснил рост цен на яйца в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:17
Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродромеСмотреть фотографии
13:52
1000 пар забронировали красивые даты для свадьбыСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде новый завод азотных удобрений пополнит бюджеты на 200 млрд рублейСмотреть фотографии
12:38
Аналитика МегаФона: кто приезжает в глэмпинги на ВолгеСмотреть фотографии
12:36
ФСИН опровергла информацию об исчезновении Никиты ЖуравеляСмотреть фотографии
12:18
Что ждёт «Ротор» в Новороссийске после победы над лидеромСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской облдуме изменили законы перед смещением Шарифова с должностейСмотреть фотографии
11:58
Цены на ингредиенты для куличей у волгоградских ритейлеров проконтролирует ФАССмотреть фотографии
11:41
Задержанный в Волгограде журналист рассказал о вымогательствеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:06
В СЖР назвали ударом по репутации СМИ арест журналистов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
Волгоградка с нечистым на руку подельником пойдут под суд за попытку купить праваСмотреть фотографии
10:20
«Метеор» свяжет летом Ростов, Таганрог и МариупольСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом 12 лет потребовалось на ликвидацию 200 поселковых свалокСмотреть фотографии
10:02
Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:23
В России вновь обсуждают полный запрет на продажу вейповСмотреть фотографии
08:44
Волгоградцам могут запретить пить чай на рабочем месте. Рассказываем, почемуСмотреть фотографии
08:21
Коммерсантъ: во время этапирования пропал осужденный за сожжение Корана Никита ЖуравельСмотреть фотографии
08:08
В девятиэтажке Волгограда эвакуировали 40 жильцов из-за пожараСмотреть фотографии
08:02
Облдума лишила депутата Шарифова высокопоставленных должностейСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде задерживается московский рейс из-за ограничений в работе аэропортаСмотреть фотографии
07:56
Под Волгоградом вынесли приговор водителю школьного автобуса за гибель ребенкаСмотреть фотографии
07:54
В Волгоградской области изменится график пригородных поездов с 29 мартаСмотреть фотографии
07:15
Волгоградцы с 1 апреля столкнутся с новыми правилами денежных переводов. Что поменяется?Смотреть фотографии
07:12
В Волгоградской области нефтяники возглавили рейтинг рентабельности производствСмотреть фотографии
07:01
СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 