1000 пар забронировали красивые даты для свадьбы



Свыше 1000 заявлений на регистрацию брака в красивые даты подали волгоградцы в 2026 году. Провести торжественную церемонию можно как в отделе ЗАГС, так и на выездных площадках.

По информации комитета юстиции Волгоградской области, сегодня, 26 марта, брак заключили 58 пар. Одна из церемоний прошла в амфитеатре.

На 26 апреля планируется 61 регистрация, 6 июня – 296, 26 июня – 343. Всего же подано почти 6,5 тыс. заявлений на заключение брака в 2026 году, из них заключено уже 1,6 тыс браков.

Торжественные церемонии в красивые даты можно провести на 12 выездных площадках Волгограда, в том числе в театрах, музеях, парках.